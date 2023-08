Gina Pistol a dat vestea rea fainilor. Anunţul făcut de vedetă în legătură cu viitorul său: „Nu fiţi nebuni!”

Gina Pistol împarte cu fanii multe momente din viața sa, mai ales pe Instagram, unde postează cam tot ce face. Iată ce le-a transmis internauților în urmă cu puțin timp.

Gina Pistol este foarte activă pe rețelele sociale, unde îi ține pe fanii săi la curent cu aproape orice se întâmplă în viața ei și a lui Smiley.

Recent, vedeta a făcut o postare diferită pe pagina de Instagram, mai precis, le-a spus internauților despre schimbările astrale care au loc în perioada imediat următoare.

Însă asta nu este tot, pentru că fosta prezentatoare TV i-a atenționat pe urmăritori despre noile schimbări, însă le-a oferit și un sfat prietenesc.

Gina Pistol este una dintre vedetele iubite din România, mai ales că a făcut parte din proiecte televizate pe care publicul le urmărea cu sufletul la gură, cum ar fi ”Chefi la cuțite” sau ”Asia Express”.

Acum, Gina acordă tot timpul său familiei ei.

În martie, în anul 2021, aceasta a devenit mămică, iar Smiley a fost cel care a anunțat pe toată lumea cu privire la venirea pe lume a fetiței lor.

Frumoasa blondă se consideră foarte norocoasă pentru că are alături un om minunat care i-a dăruit o fetiță frumoasă.

„Din fericire chiar am tras lozul câștigător când vine vorba de bărbatul de lângă mine. Andrei se implică foarte mult în creșterea fetiței noastre. Îi citește povesti seara, îi cântă tot felul de cântece, nu ai treabă cu ei doi. Iar atunci când este plecat de acasă o sună seara prin video call să îi zică noapte-bună de fiecare dată. Plus că îi schimbă și pampersul, îi da și de mâncare. Chiar nu mă plâng în privința acestui lucru. Am fost o norocoasă”, a declarat Gina Pistol pentru sursa mai sus-menționată.