Gina Chirilă și Bogdan Vlădău sigur vor fi cei mai invidiați părinți. Ce au reușit să facă e de vis! EXCLUSIV

Gina Chirilă experimentează de doi ani și 4 luni jobul de mamă pentru Katia, fiica ei și a lui Bogdan Vlădău. Modelul recunoaște că nu ar fi putut face față pe plan profesional, dacă nu ar fi avut ajutor la creșterea copilei. Soția lui Bogdan Vlădău se bazează pe mama ei, care a avut grijă de copilă și pe perioada celor 3 săptămâni de vacanță petrecute de cei doi îndrăgostiți în Bali. „A fost cea mai lungă perioadă de timp fără Katia. Mi-a fost greu, dar am foarte mare încredere în mama”, a declarat, pentru redacția playtech – impact.ro, Gina Chirilă.

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău și-au îndeplinit visul de a bifa o vacanță în Bali, un fel de a doua lună de miere pentru cei doi îndrăgostiți, care au celebrat acolo și 4 ani de căsătorie.

Ei au putut să plece liniștiți în vacanță, întrucât soacra lui Bogdan se înțelege foarte bine cu Katia și nu e prima oară când micuța rămâne în grija ei.

„Mă ajută foarte mult mama și în continuare am posibilitatea de a călători și de a-mi face joburile și să fiu și mamă. Se poate cu ajutor, bineînțeles.

Recent, am fost plecați 3 săptămâni în Bali și a fost cea mai lungă perioadă de timp fără Katia, am fost în vacanță. Mi-a fost greu, dar am foarte mare încredere în mama, știu că e pe mâini bune.

De multe ori pe zi le sunam pe video să văd ce fac, clar! Am mai fost în vacanță doar noi doi, dar cel mult 10 zile, nu am plecat așa mult niciodată.

A fost superb, perfect, ne-am reîncărcat bateriile și chiar aveam nevoie pentru că am muncit foarte mult în ultima perioadă și aveam mare nevoie de chestia asta”, a declarat, pentru redacția playtech – impact.ro, Gina Chirilă.