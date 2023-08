Gigi Becali s-a săturat de fotbal. „M-au hingherit, am 65 de ani”. Omul de afaceri, tentat din nou să cedeze FCSB? – GALERIE FOTO

Gigi Becali este supărat că FCSB a fost eliminată din turul trei preliminar din UEFA Conference League și pare că se gândește din nou la retragerea din fotbal. Omul de afaceri susține că se simte obosit și că nu mai are energie să lupte. Acum șase luni spunea că vrea să vândă clubul și căuta cumpărător.

Gigi Becali este dezamăgit. Era convins că FCSB are echipă foarte puternică, greu de învins, dar a pierdut dubla cu Nordsjaelland, din turul trei preliminar din Europa Conference League. Danezii au câștigat returul cu 2-0 și i-au spulberat șansa unei calificări în play-out-ul competiției unde potul de la UEFA era de 750.000 de euro. Omul de afaceri a intrat în direct la finalul partidei și a părut că vorbește ca un om care se gândește din nou la retragere. Acest gând l-a avut și în finalul sezonului trecut când a spus că este gata să vândă FCSB.

„Vorbiți cu un om hingherit, care n-a fost lăsat să facă. Am jucat pe peste tot, mi-au luat și numele, am ajuns și la pușcărie. Am dat 1,7 milioane să joace corect. Ei mi-au spus la telefon să vin cu banii că e pe linia cealaltă cu Ando, cu Andone. Dădeam primă, pușcărie.

Du-te joacă la Târgoviște, joacă la Giurgiu, joacă la Buzău. Ce să fac? N-am fost lăsat. Apoi am făcut academia aia acolo, bine că am avut unde s-o fac, că dacă nu aveam acolo teren, poate mă desființam, că nu aveam unde să ne antrenăm.

Câte să mai fac? M-au biruit, am 65 de ani. Eu ce să fac, dacă m-au biruit? Atât m-au hingherit, că m-am descurajat”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.