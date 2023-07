Gigi Becali „sparge banca” pentru Vlad Chiricheș. Care a fost propunerea patronului FCSB și ce răspuns a primit

Gigi Becali vrea să-l aducă la FCSB pe Vlad Chiricheș, dar ca să atingă acest obiectiv trebuie să bage mâna mai adânc în buzunar. Omul de afaceri a făcut deja o ofertă foarte mare pentru fotbalul românesc, dar căpitanul naționalei i-a transmis că vrea un contract mult mai bun. Playsport.ro a aflat toate detaliile negocierilor și unde s-au blocat discuțiile.

Gigi Becali, ofertă generoasă pentru Vlad Chiricheș

Gigi Becali a anunțat încă de la finalul sezonului că cea mai importantă țintă în această perioadă de mercato este Vlad Chiricheș, jucător care a retrogradat cu Cremonese din prima ligă din Italia. FCSB a renunțat la Iulian Cristea și Jonas Tamm, dar nu a reușit să aducă decât un fundaș central: sud-africanul Siyabonga Ngezana, un fotbalist al cărui transfer a costat 600.000 de euro. Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș?

Playsport.ro scrie că negocierile sunt foarte complicate. Jucătorul mai are doi ani de contract cu Cremonese, dar își negociază plecarea. Cu toate acestea, oferta de la FCSB nu-l atrage foarte tare. Gigi Becali i-a propus 300.000 de euro pe an, o sumă foarte mare pentru fotbalul românesc, dar căpitanul naționalei vrea mai mult și a mai cerut încă 200.000 de euro.

În acest moment, negocierile au intrat în impas pentru că omul de afaceri nu este dispus să plătească un salariu atât de mare unui jucător de 33 de ani care se și accidentează destul de des. În plus, nu vrea să depășească un anumit plafon și să aducă tensiune în vestiarul echipei. În acest moment, vedeta echipei, Florinel Coman, primește 30.000 de euro pe an, iar căpitanul Darius Olaru primește 20.000 de euro pe an.

Ce scrie presa din Italia despre Vlad Chiricheș

Presa din Italia scrie că Vlad Chiricheș este aproape de o despărțire de Cremonese. Jurnaliștii nu au aflat ce planuri are jucătorul român, dar au scris că nu este imposibilă o întoarcere la echipa care l-a vândut la Tottenham cu 9,5 milioane de euro, în anul 2013.

„Fundașul Vlad Chiricheș este gata să rezilieze contractul cu Cremonese. Deocamdată, nu se știe exact care sunt intențiile fotbalistului, dar nu poate fi exclusă o întoarcere în țara sa”, scrie Calciocremonese.it.

Vlad Chiricheș a bifat 17 apariții în tricoul lui Cremonese, dar nu a marcat niciun gol și nu a reușit nicio pasă decisivă. Fundașul a jucat de 75 de ori în tricoul naționalei României.