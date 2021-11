Gigi Becali rupe tăcerea despre moartea lui Petrică Mâțu Stoian. Ce informație șocantă a aflat

Gigi Becali a rupt tăcerea despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian. Acesta a spus că are informații în ce privește cauza decesului îndrăgitului artist mehedințean.

Gigi Becali a vorbit despre decesul lui Petrică Mîțu Stoian. El a luat apărarea clinicii unde artistul s-a tratat, după ce fusese infectat cu coronavirus, un tratament care ar fi dus la decesul artistului.

Gigi Becali a spus că are informații conform cărora Petrică Mîțu Stoian nu a murit din cauza tratamentului în clinica privată, ci din cu totul alte cauze.

”Mîţu Stoian nu a murit de hiperbară, ci de altceva. Nu pot spune mai multe, gata. Nu a murit din cauză că a intrat în camera hiperbară. Nu pot să vă zic mai multe, puteau să vă zică oamenii care mi-au spus şi mie. Dar nu are nicio legătură cu clinica. Nu are rost să discutăm. El nu a murit din cauză la hiperbară. Şi eu în clinica mea am cameră hiperbară”, a precizat Gigi Becali, potrivit romaniatv.ro.