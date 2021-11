Cristi Borcea, izbucnire halucinantă la TV. A făcut fix ca Gigi Becali: „E primul cu care ar trebui să stea de vorbă”

Cristi Borcea, izbucnire halucinantă la TV. A făcut fix ca Gigi Becali. Fostul boss de la Dinamo a demonstrat că a deprins obiceiurile prietenului său de la FCSB. După anunțul lui Mirel Rădoi că nu va continua pe banca naționalei, mai multe nume au fost vehiculate ca succesor al acestuia. Cristi Borcea are o propunere care i se pare atât de clară, încât a dat „buzna”, telefonic, într-o emisiune, pentru a-și face cunoscută opțiunea și argumentele, în stilul în care Becali intervenea la discuțiile televizate.

Cristi Borcea, izbucnire halucinantă la TV. Fostul acționar de la Dinamo București arată că se întoarce, treptat, la pasiunea pentru fotbal. Deși a declarat că, acum „familia e echipa mea”, lui Borcea îi e doar, parcă, de perioada în care era în atenția lumii fotbalului și părerea lui erau auzită pe la orice televiziune. Și cum prietenia cu Gigi Becali nu putea să nu-l influențeze, Cristi Borcea (51 de ani) a împrumutat și obiceiurile acestuia.

Cristi Borcea a „năvălit”, telefonic, fără să fie invitat, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.ro, realizată de Ovidiu Ioanițoaia. Fostul acționar al echipei din Ștefan cel Mare a ținut morțiș, în manieră Gigi Becali, să-și susțină propunerea pentru postul lăsat liber de Mirel Rădoi, după ratarea calificării la barajul pentru Cupa Mondială 2022. Borcea este convins că fostul selecționer, Victor Pițurcă, este cea mai bună opțiune pentru banca tricolorilor. Și aceasta, în ciuda faptului că Pițurcă însuși n-ar mai vrea să antreneze în România.

Cristi Borcea insistă pentru readucerea lui Victor Pițurcă pe banca naționalei, motiv pentru care își susține opinia, chiar și nechemat să o facă, pe oriunde apucă. El declarase anterior că Pițurcă e „soluția câștigătoare” pentru tricolori.

Victor Pițurcă a mai antrenat, în 3 rânduri, naționala României, ultima oară în perioada iunie 2011 – octombrie 2014. A plecat de pe bancă în urma unor neînțelegeri cu conducerea FRF. Totuși, la acea vreme, Răzvan Burleanu a acceptat că tehnicianul să plece fără să mai plătească o clauză de reziliere de 1,1 milioane de euro.

Victor Pițurcă este liber de contract din ianuarie 2020, ultima formație pregătită fiind Universitatea Craiova. El a declarat recent, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, că este exclus să mai antreneze în România. Totuși, tehnicianul s-a referit mai mult la echipele de club din Liga 1, fără a respinge total și explicit ideea unei reveniri la națională.

Exclus în România! Nu am de ce să antrenez în România. Pentru ce să antrenez în România? Când am mers la Craiova, am venit cu mare tam-tam și am spus că vreau să câștigăm campionatul, să jucăm în cupele europene, dar mi-am dat seama că în Europa nu aveam nicio șansă.

Poate câștigam campionatul și ce?! Trebuie să ai motivație! Am fost pentru România timp de 12 ani la echipele naționale și am reușit trei calificări cu naționala mare și una la tineret. La ultima calificare a României la Euro, în 2016, echipa e formată de mine, am participat la această calificare!”, a spus Pițurcă, în dialogul cu Ovidiu Ioanițoaia.