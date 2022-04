Gigi Becali, respins de patronul echipei lui Mircea Lucescu. Patronul FCSB și clubul Dinamo Kiev au fost în relații amicale, mai ales datorită faptului că latifundiarul a permis găzduirea și pregătirea echipei de tineret a campioanei Ucrainei în baza din Berceni a roș-albaștrilor. Totul s-a schimbat după ce Gigi Becali a făcut afirmații hazardate la adresa președintelui Ucrainei, Volodomir Zelenski.

Gigi Becali, respins de patronul echipei lui Mircea Lucescu. Finanțatorul FCSB a avut o relație excelentă cu Dinamo Kiev, inițial. Latifundiarul a permis găzduirea și pregătirea formației U19 a campioanei țării vecine în baza din Berceni a roș-albaștrilor. Iar FCSB urma să joace cu gruparea patronată de Igor Surkis în cadrul turneului pentru pace întreprins de aceasta prin Europa.

Totul s-a schimbat după ce Gigi Becali s-a hazardat în a face câteva declarații dubioase despre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Omul de afaceri a spus că șeful statului ucrainean a fost ales în funcție ca urmare a intervenției controversatului miliardar Igor Kolomoisky. Iar acesta i-a cerut să intervină pentru salvarea oligarhului rus, Roman Abramovich. În plus, finanțatorul de la FCSB a declarat că Batalionul Azov, care face parte din Garda Națională Ucraineană, este o grupare nazistă.

„Vreți să spun ce știu eu? Pe Zelenski l-a pus un mare miliardar, care are gruparea Azov. El l-a salvat pe Abramovich. L-a sunat pe Zelenski: „Eu te-am pus, salvează-l pe Abramovich”. Și Zelenski l-a sunat pe Biden și i-a zis „iartă-l pe Abramovich”. El a făcut gruparea Azov. Ăia sunt naziștii. Miliardarul ăla e evreu și lumea se minunează că el a făcut gruparea nazistă Azov. Știu eu. Nu am spus că nu îmi place de Zelenski. Am spus doar adevăruri”, a spus Gigi Becali la România TV.