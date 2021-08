Gigi Becali, reacție de ultimă oră despre Edi Iordănescu. Ce dorință i-a acceptat

Gigi Becali, reacție de ultimă oră despre Edi Iordănescu. Patronul FCSB e convins că de miercuri va avea un alt antrenor la echipă. Latifundiarul a fost convins să accepte toate dorințele tehnicianului de 43 de ani, astfel încât înțelegerea să nu pice, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Marius Șumudică, acum trei luni.

Gigi Becali pretinde că înțelegerea cu Edi Iordănescu este ca și făcută. Patronul FCSB a luat decizia să-l demită pe Dinu Todoran după eșecul în fața Rapidului, de duminică, scor 0-1. Jocul slab al echipei, eliminarea din Conference League l-au făcut pe latifundiar să „taie coada pisicii”. Luni, deja, el negocia cu Edi Iordănescu, fostul antrenor al rivalei CFR Cluj din sezonul trecut. Gigi Becali anunțase deja, ieri, că s-a înțeles cu tehnicianul de 43 de ani.

Da, m-am înțeles cu Edi Iordănescu. Nu e 100%, dar sunt șanse mari să fie el. Nu este vorba de bani, ci de faptul că el vrea să controleze totul la echipă. Am fost de acord cu această condiție. Așa va fi de acum înainte. Dacă ne înțelegem, mi-a spus că va avea telefonul închis începând de marți. Adică el va lua toate deciziile. Eu nu mă mai bag la echipă și i-am spus acest lucru”, a declarat Gigi Becali, luni.

Edi Iordănescu a reacționat cu circumspecție la vorbele spuse de Gigi Becali. El a postat, marți, un mesaj pe facebook în care preciza că nu are, deocamdată, ce să anunțe în privința negocierilor cu patronul FCSB

Salut. Nu am dat declarații publice și nu am o poziție oficiala referitoare la informațiile din spațiul public din ultima perioada. Toate la timpul lor. Pentru moment chiar nu am ce sa anunț sau să comunic. Va rog să mă înțelegeți și să respectați poziția. O zi bună”, a fost mesajul lui Edi Iordănescu de pe Facebook.