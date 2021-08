Cine nu crede în succesul lui Edi Iordănescu la FCSB. „Gigi Becali nu va lua un antrenor pe care nu poate să îl călărească”

Edi Iordănescu ar putea fi noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali încearcă să-l convingă pe fostul tehnician al celor de la CFR Cluj să ocupe banca tehnică a dezorganizatei sale formații. Ca să facă acest lucru, latifundiarul pare că e gata să accepte să nu se mai amestece la echipă, deși tradiția spune cu totul altceva. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, nu crede că patronul FCSB va lăsa „hățurile” din mână.

Edi Iordănescu este la un pas de FCSB. Antrenorul de 43 de ani e în negocieri cu patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali. Cunoscut ca un tehnician căruia îi place să aibă control total asupra echipei, Iordănescu încearcă să fixeze clauze în contract prin care Becali să nu poată interveni la echipă. Un lucru dificil de făcut, dată fiind filosofia latifundiarului, pentru care FCSB înseamnă „Faci Ce Spune Becali”. Deși Becali a anunțat că înțelegerea e aproape parafată, Iordănescu a negat informația.

Edi Iordănescu a reacționat, marți, printr-un mesaj pe facebook în care anunța că, deocamdată, nu are nimic de comunicat în privința negocierilor cu Becali

Salut. Nu am dat declarații publice și nu am o poziție oficiala referitoare la informațiile din spațiul public din ultima perioada. Toate la timpul lor. Pentru moment chiar nu am ce sa anunț sau să comunic. Va rog să mă înțelegeți și să respectați poziția. O zi bună”, a fost mesajul lui Edi Iordănescu de pe Facebook.