Gigi Becali plătește o avere pentru salariile lunare de la FCSB. Acesta a dezvăluit despre ce sumă este vorba

Gigi Becali oferă cele mai mari salarii din Superligă, iar un exemplu în acest sens este Vlad Chiricheș. Jucătorul repatriat de FCSB în această vară este cel mai bine plătit din România. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit cât îl costă salariile lunare pentru echipa vicecampioană, dar și câți bani încasează Vlad Chiricheș.

Gigi Becali este generos atunci când vine vorba despre salarii la FCSB. El plătește jucătorii cu zeci de mii de euro în fiecare lună, iar primul în top este Vlad Chiricheș. Fundașul adus în această vară de la Cremonese încasează 40.000 de euro lunar, devenind cel mai bine plătit jucător din România.

În urma mutărilor din această vară, topul celor mai mari salarii plătite de roș-albaștri s-a modificat. Gigi Becali a spus cât îl costă salariile lunare la FCSB, după venirea lui Vlad Chiricheș. El achită peste o jumătate de milion de euro.

”Acum s-a mărit bugetul, nici nu am vrut să aflu. Cu tot cu academia, sunt 600.000 de euro. Am dat şase jucători şi am luat patru. Cum un milion? Dacă mă duc la un milion, mă duc în cap. Chiricheş are 40.000 de euro pe lună.

Dacă aveam salarii de 350.000 de euro, plus taxele, plus 100.000 la academie. Am tăiat la academie mult. Spuneţi-mi un jucător pe care l-a dat academia. Nu merge 1.5 milioane pe an, mai bine dau 1.5 milioane de euro pe lună când îl văd”, a spus Gigi Becali, potrivit as.ro.