Gigi Becali vinde un titular de la FCSB după doar trei etape și se umple de bani. ”Tranzacția ar putea fi încheiată în câteva ore”

Gigi Becali a refuzat în primăvară 1,4 milioane de euro de la Ferencvaros, iar acum este gata să-l dea pe Malcom Edjouma și pe un milion de euro. Francezul și-a pierdut locul de titular la FCSB și ar putea pleca în Serie B la Bari. Jurnaliștii italieni scriu că afacerea este „pe ultima sută de metri” și că actele s-ar putea semna în câteva zile. Omul de afaceri a anunțat că acceptă să primească banii în rate.

Gigi Becali este gata să-l vândă pe Malcom Edjouma în Italia, la formația Bari, din Serie B, după doar trei etape din acest sezon. Mijlocașul francez a marcat sezonul trecut nouă goluri în campionat pentru FCSB, dar și-a pierdut locul de titular, după ce a venit Damjan Djokovic. Jurnaliștii din Italia scriu că tratativele sunt foarte avansate și că actele ar putea fi semnate săptămâna aceasta.

Gigi Becali a vrut să-l vândă pe Malcom Edjouma și în primăvară, dar tratativele cu Ferencvaros s-au blocat în momentul în care patronul FCSB a cerut două milioane de euro, iar maghiarii au oferit doar 1,4 milioane de euro. Acum este gata să-l dea și cu un milion de euro și acceptă și banii în rate. Francezul l-a costat 330.000 de euro când l-a adus de la FC Botoșani și dacă pune la socoteală și salariul tot iese un câștig foarte bun.

„Situația lui Edjouma, ce? O ofertă, am zis «Da, dar dați un milion pe el». M-a costat pe mine vreo 6-700.000. «Nu, domn’e, că împrumut». «Da, mă, da, dați 500.000 împrumut și după mai dați încă un milion.

Ori vă costă un milion acum și banii în rate. Bine, mă, banii în rate, că nu am nevoie de bani eu. Ori dați banii un milion acum, ori vă costă peste un an un milion jumate, adică 500.000 împrumutul și încă un milion». Banii în rate, nu am nevoie de bani”, a declarat Gigi Becali, în cursul zilei de luni.