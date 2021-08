Gigi Becali o să ia foc! Fanii din Peluza Nord vor să facă echipa la FCSB. Înfrângerea cu Rapid i-a pus pe jar pe ultrașii roș-albaștrilor. Evoluția favoriților a fost total nemulțumitoare pentru aceștia, așa că Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a anunțat că fanii vor intra în acțiune. El a mai declarat că banderola de căpitan al echipei merită să stea pe brațul altui jucător decât Cristi Tănase.

Gigi Becali o să ia foc! Finanțatorul FCSB pare să nu mai reușească nimic, cu cît se agită mai tare. Din postura de „patron-antrenor”, Becali a început slab campionatul. În plus, echipa a fost eliminată rușinos și din Conference League. „Perlele” nu prea mai au chef de joc, milioanele visate pe ele rămânând tot mai departe. Duminică, FCSB a pierdut și în fața nou-promovatei Rapid, într-un derby mai ales al galeriilor.

După eșecul cu Rapidul, Gigi Becali a declarat că se gândește serios să o termine cu fotbalul dacă nu va lua titlul nici în acest sezon.

Dacă nu iau campionatul, o termin cu fotbalul! Nu mai e pasiune. A fost. Acum nu mai e. E o afacere pe care nu vreau s-o mai țin dacă nu e afacere. Dacă nu iau campionatul, la revedere. Ce mare lucru?

Cine să cumpere echipa? Nu are cine! Voi vinde jucătorii și voi lua bani! Nu are cine să cumpere echipa! La ce am eu acum, trebuie să dea vreo 40-50 de milioane de euro. Cine s-o cumpere? Și după trebuie să bage bani”, a spus Becali la Pro X.