Gigi Becali nu se teme că va ajunge la închisoare, după ce a participat la „referendumul pentru familie”. „Procurorii ăștia trebuie să plătească”

Gigi Becali este convins că nu va avea probleme în dosarul în care va fi judecat pentru că a participat, în anul 2018, la referendumul pentru familie. Patronul FCSB a fost trimis în judecată și îi acuză pe procurori că vor să-i facă „zile negre”.

Gigi Becali nu are nicio grijă privind dosarul votului de la referendum. Omul de afaceri a fost trimis în judecată pentru „fraudă la vot”

Gigi Becali se pregătește de o nouă luptă în justiție. Patronul echipei FCSB a fost trimis în judecată pentru că a participat la votul din anul 2018 de la „referendumul pentru familie”. Procurorii spun că omul de afaceri nu avea acest drept, după ce a fost condamnat, definitiv, de două ori, iar în anul 2013 a primit pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a alege și de a fi ales „pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale”.

Dosarul a fost deschis la Judecătoria Buftea, iar omul de afaceri a fost trimis în judecată pe 3 ianuarie, pentru „fraudă la vot (art.387 NCP) alin.1 lit. a cu aplicare art. 41 alin.1 C pen”, se arată pe site-ul judecătoriei.

Gigi Becali nu își face nicio grijă în legătură cu acest dosar. Nu și-a făcut nici în 2018, când a spus că este gata să meargă la pușcărie trei luni, dar nici acum când este convins că este doar o încercare a procurorilor de a-i face „zile negre”.

„La referendum nu votezi, participi. Mie mi s-a luat dreptul de a vota și de a fi ales în funcții publice. Am ales eu pe cineva în funcție publică? Oamenii n-au inteligență, au răutate. Sunt niște tâmpenii care-ți fac zile negre, dar procurorii ăștia trebuie să plătească la un moment dat. Ce pușcărie, mă? Că am participat la referendum?”, a declarat Gigi Becali, într-o conferință de presă desfășurată la palatul din Aleea Alexandru.

Gigi Becali a participat la acest eveniment la secția de votare nr. 84 din Voluntari, pe data de 6 octombrie 2018.

„Când m-am dus în sală trebuie să mi se spună că nu am dreptul să particip. Eu am vrut să plec, pentru că nu eram pe listă acolo, dar mi-au spus că or să dea telefon și că vor rezolva situația. Și așa a fost… M-ai înțeles? Orice om este pe listă, poate să voteze: așa spune legea”, a mai afirmat patronul FCSB.

La „referendumul pentru familie”, românii au fost chemați să se exprime dacă sunt de acord sau nu pentru schimbarea definiției familiei din Constituție, respectiv dacă formularea „căsătoria liber consimțită între soți” să fie schimbată în „căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie”.