Gigi Becali nu a mai suportat. Cum a reacționat după umilința de aseară

Clubul de fotbal FCSB nu traversează o perioadă tocmai bună. Încasează gol după gol, fapt care îl supără extrem de tare pe Gigi Becali, finanțatorul roși-albaștrilor. Steaua a fost învinsă, duminică seara, 29 august, de către CFR Cluj, cu 1-4. Latifundiarul nu a mai suportat înfrângerea și a răbufnit! Ce spune despre antrenorul FCSB, Edi Iordănescu.

După umilința în derby-ul cu CFR Cluj, echipa de fotbal a lui Becali nu se mai ridică la nivelul pretențiilor patronului ei. Afaceristul a avut o reacție după eșecul usturător suferit de echipa sa în derby-ul cu CFR Cluj, pierdut cu 1-4.

Latifundiarul și-a respectat promisiunea făcută față de antrenorul Edi Iordănescu de a nu mai critica prestația echipei sale din Gruia. Clauza este menționată în contractul antrenorului, așa că Gigi Becali s-a rezumat doar la câteva precizări. Totuși, finanțatorul i-a reproșat antrenorului de la FCSB că nu i-a plăcut atitudinea pe care acesta a afișat-o la finalul partidei.

Foare dezamăgit de starea terenului de fotbal de la Cluj-Napoca, care era impracticabil, patronul FSCB rămâne, însă, optimist.

„Putem chiar s-o depășim pe CFR Cluj până la finalul sezonului regulat. Nu mai vorbesc de transferuri, vorbesc doar dacă vând jucători. Să știți pentru totdeauna. L-am pus pe Edi. Am încredere în el și merg pe mâna lui. Ce s-a întâmplat aseară a fost ghinion, cu apa. Plus gafele făcute de Octavian Popescu și de Vlad. Cele 12 puncte sunt un fleac, având în vedere că mai sunt 23 de etape. Putem diminua punctele și putem trece peste ei până la finalul sezonului regulat. Am răbdare, știu ce lucrează Edi”, a precizat latifundiarul român.