Gigi Becali, neimpresionat chiar dacă FCSB ia titlul. Vicecampioana „a prins aripi” după victoria de la Cluj în fața rivalei CFR. Lupta pentru titlu s-ar putea da până în ultima etapă, când cele două formații ar putea juca „cu titlul pe masă”, în București. Chiar dacă va câștiga, după 7 ani, campionatul, Gigi Becali e circumspect în privința investițiilor pe care le va face în gruparea roș-albastră.

Gigi Becali, neimpresionat chiar dacă FCSB ia titlul. Patronul roș-albaștrilor se luptă ca echipa sa să poată juca eventuala „finală a campionatului”, din 21 mai, contra celor de la CFR Cluj, pe stadionul Ghencea, unde FCSB încă nu a reușit să pătrundă.

„Să vedem dacă e nevoie să îl jucăm acolo, dacă e decisiv. După meciul cu Craiova, dacă suntem încă în cărți, o să merg personal și la ministrul de armată (n.r. – Vasile Dîncu), pe care l-am cunoscut la nunta Corinei Crețu și mi s-a părut un om înțelept, am văzut că are înțelepciune, nu a fost traseist politic, mi se pare un om intelectual.

Nu știu acum cât de mare bărbăție are. E apropiat de CFR, dar ce importanță are? Credeți că are importanță unde se joacă în ceea ce privește rezultatul?

A cerut galeria, de aceea mă duc la ministru. Suporterii au cerut și eu măcar atâta lucru să fac. Mai mult pentru suporteri fac și pentru toată țara românească, care e stelistă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.