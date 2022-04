Gigi Becali știe câți bani vrea pe Octavian Popescu. Patronul FCSB nu stă la discuții atunci când vine vorba de valoarea „perlei” echipe sale. Fotbalistul de 19 ani a înscris golul victoriei în partida cu CFR Cluj, el fiind urmărit și de trimiși ai clubului Benfica. Gigi Becali speră să-l vândă pe Tavi Popescu pe o sumă uriașă, deși consideră că ar fi vorba de doar jumătare din prețul real al acestuia.

Gigi Becali știe câți bani vrea pe Octavian Popescu. Patronul FCSB i-a „crescut” iarăși cota jucătorului de 19 ani din echipa sa. Latifundiarul e convins că-l poate vinde pe mijlocașul ofensiv cu multe zeci de milioane de euro. Tavi Popescu a fost decisiv în partida cu CFR Cluj, înscriind în minutul 74 unicul gol al meciului.

Gigi Becali l-a luat la rost și pe selecționerul Edi Iordănescu. Acesta l-a introdus pe Popescu doar 10 minute în partida amicală cu Israel, din 29 martie, după ce-l folosise o jumătate de oră în cea cu Grecia.

„Fără Tavi Popescu avem zero șanse, cu Tavi Popescu ca Maradona care a luat cu Argentina Campionatul Mondial și care la Napoli a câștigat campionate. Fără Tavi Popescu, zero, cu Tavi Popescu, 100%. Este geniu! Sunt jucători buni, foarte buni, mai puțin buni și mai sunt genii, care sunt foarte rari, și el este geniu. Noi l-am avut geniu doar pe Hagi. Atât.

Gigi Becali nu crede că Benfica Lisabona are bani pentru a-l cumpăra pe Tavi Popescu. Acesta a fost urmărit de scouteri ai clubului portughez la partida cu CFR Cluj. Becali nu concepe să-l vândă fără 50 de milioane de euro. Omul de afaceri consideră că, oricum, e vorba de jumătate din prețul real al fotbalistului.

„Nu există ofertă concretă la ora asta pentru Tavi Popescu. Nu cred că Benfica are bani să-l cumpere pe Tavi Popescu. Eu cred că are și ceva din Neymar și chiar din Messi, pentru că ai văzut, când dă la poartă, are și noroc și e un jucător de geniu. Chiar o să-l dau cu 50 de milioane (n.r. – de euro).

Pe Man l-am dat cu 11 milioane. Poate cineva să-l vândă cu mai mult? Pe Chiricheș am luat 10 milioane și ei l-au dat cu 7. Pe Tavi n-am să pot să iau valoarea lui reală.

Eu cred că valorează 100-150 de milioane. O să-l dau la jumătate de preț, cu 50 de milioane”, a spus Gigi Becali, pentru Digi Sport.