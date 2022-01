Gigi Becali, necruțător cu FCSB după victoria cu Dinamo. Vicecampioana a trecut ușor, duminică seară, de rivalii tradiționali din Ștefan cel Mare cu 3-0. În ciuda victoriei clare, patronul FCSB s-a declarat nemulțumit de jocul majorității fotbaliștilor săi, neezitând să-l critice chiar și pe Octavian Popescu, pe care-l declarase „geniu” cu doar o săptămână în urmă.

Gigi Becali, necruțător cu FCSB după victoria cu Dinamo. Duminică seară, în „Groapă”, vicecampioana a învins cu 3-0 o echipă a dinamoviștilor aflată în degringoladă, ca și întreaga situație a clubului din Ștefan cel Mare. Golurile roș-albaștrilor au fost înscrise de Octavian Popescu (minutul 2), Ianis Stoica (minutul 75) și Răzvan Oaidă (minutul 81). De la dinamoviști, Alex Răuță a fost eliminat în minutul 35.

Gigi Becali n-a fost impresionat de succesul jucătorilor săi. Cu o săptămână în urmă, după egalul, 3-3, cu CFR Cluj, el îl „decreta” geniu pe Octavian Popescu după reușita din partida cu echipa ardeleană și visa la 100 de milioane de euro pentru el.

„Eu consider că Hagi e cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar ce tind să cred e că Tavi Popescu îl va întrece. E o «blasfemie» pentru că e tânăr, dar având în vedere ce face cu mingea, cum driblează, cum se lipește mingea de el și ce atitudine are, plus plecarea de pe loc, e posibil să-l depășească pe Hagi.

Am jucat cu CFR, nu cu orice echipă. La ora asta, Tavi e cel mai bun jucător din campionatul intern. Dă goluri, pase de gol, ce vrei mai mult? O piesă ca asta, un astfel de geniu, vine o dată la 30-40 de ani”, a declarat Becali la Pro X.