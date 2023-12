Gigi Becali, moment aiuritor în traficul din Pipera. A făcut ‘pana prostului’ cu mașina de jumătate de milion de euro

Gigi Becali, cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașini de lux, a trecut printr-o nouă experiență neașteptată la volan, la scurt timp după accidentul cu Rolls-Royce-ul său de 500.000 de euro. Cum s-a făcut de râs latifundiarul din Pipera în fața tuturor?

După incidentul recent în care și-a avariat luxosul Rolls-Royce în valoare de 500.000 de euro, Gigi Becali pare să nu aibă parte de prea mult noroc la volan. Potrivit informațiilor furnizate de știrileprotv.ro, miliardarul și patronul FCSB-ului a trăit o nouă experiență neplăcută în trafic.

La aproape o lună de la accidentul cu „bestia” sa de lux, Gigi Becali s-a confruntat cu o problemă banală, dar enervantă pentru orice șofer, astfel că, el a rămas fără benzină în timp ce se afla la volan.

Norocul său mare a fost că acest incident a avut loc chiar în apropierea unei benzinării din zona Pipera, așa că, patronul FCSB a găsit o rezolvare rapidă.

El și-a chemat în ajutor câțiva angajați ai benzinăriei și în câteva momente, aceștia au împins bolidul până la pompă. Cu toate că problema s-a rezolvat rapid, acest incident a atras atenția și curiozitatea persoanelor din jur, marcând totodată un alt incident rutier în care latifundiarul a fost implicat.

În urmă cu o lună, patronul FCSB a fost implicat într-un accident rutier, intrând cu bolidul său într-un șanț, pentru a evita impactul cu un alt autoturism. Testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ.

Latifundiarul a dezvăluit că a scăpat nevătămat, dar mașina sa a avut de suferit, fiind avariată la nivelul roților. Contactat de reporterii GSP.ro, Becali a oferit detalii despre incidentul recent:

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț.”, a declarat Gigi Becali.