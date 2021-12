Gigi Becali, mână largă înainte de Crăciun. Pe ce a cheltuit 145.000 de euro dintr-un foc!

Gigi Becali, mână largă înainte de Crăciun. Patronul FCSB e cunoscut pentru legătura strânsă pe care o are cu biserica. Latifundiarul vrea să construiască două mănăstiri în județul Vâlcea, dar a avut grijă ca și baza de antrenament a echipei sale să fie dotată cu o biserică. Pentru dotarea acesteia, el a scos din conturi o sumă consistentă.

Gigi Becali, mână largă înainte de Crăciun. Patronul FCSB „sparge banca” de fiecare dată când se apropie sărbătorile majore din calendarul ortodox. Devenit un adevărat „apărător al credinței” din postura de „rob al lui Hristos”, Gigi Becali e mult mai reținut când vine vorba de cheltuielile cu fotbalul.

Nemulțumit de situația FCSB în clasament, Gigi Becali a declarat că nu va mai investi în gruparea roș-albastră, iar singuriii bani vehiculați vor fi cei obținuți din vânzarea unor jucători.

„Eu, la revedere, bani de la mine din buzunar eu nu mai dau. Vând tot. Tot ce e de vânzare, vând imediat. Tănase, iau banii. Dacă dau 3 milioane, îl iau. Eu ți-am spus sentimentul meu de acum, adică dezamăgit. Dar, dacă ține strategia cu vânzare de jucători, mă ocup. Dar, dacă trebuie să dau bani din buzunar…Un lucru e clar 500%: bani din buzunarul lui Becali pentru ca niște jucători să se joace cu mingea și să o bage în poartă nu veți mai vedea.

Nu sunt idiot, nu sunt masochist, de ce să dau foc la banii mei? Strategia a ținut și ține și acum, pentru că încă mă bat la titlu. Dar nu poți să te bați cu o echipă care are 40 de jucători și salarii mari. CFR are un patron foarte puternic, cu foarte mulți bani. Eu nu-mi permit să arunc atâția bani, eu nu am puterea asta. Bravo lui, că poate”, a declarat Gigi Becali, la Pro X, după egalul cu Sepsi din ultima etapă a anului.