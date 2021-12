Gigi Becali l-a sunat pe Alexandru Rafila. Ce i-a putut spune de ministru a răspuns: „Tra la la”

Gigi Becali în aceste zile și-a făcut bilanțul anului 2021. Din punctul lui de vedere, deși an de pandemie, lucrurile i-au mers bine. Astăzi este ultima zi din an, iar Revelionul îl va prinde pe latifundiarul din Pipera în Biserică, după cum a și declarat. În ceea ce privește pandemia, Becali este dispus să ajute statul român, dar ultimele discuții cu ministrul Rafila l-au cam supărat.

Așa cum a promis, nu cu mult timp în urmă, Gigi Becali a renunțat la petrecerile stufoase din Noaptea dintre ani. Ca de fiecare dată, în ultimii ani, Ggi Becali a ales să petreacă seara de Revelion în prezența preoților și a enoriașilor, particpând la slujbele din seara de Revelion.

În ultimul an, nu de puține ori Gigi Becali s-a oferit să ajute statul român, apropos de pandemie, și de criza de medicamente. Conform acestuia, s-au cheltuit bani mulți pe echipamente de producție a medicamentelor, mai exact Ivermectina si Arbidol.

Deși îl consideră pe Alexandru Rafila un profesionist, Gigi Becali este supărat pe acesta, după ce ar fi discutat și ministrul i-a refuzat propunerea de a produce cele două medicamente.

„I-am spus – domnule, daca nu aveti antivirale si tot spuneti vaccin, vaccin, dar tot vorbiti de valul 5, o sa fie o problema. I-am spus, dupa opinia mea si experienta pe care o am, Ivermectina este un medicament miraculos. Si toate tarile care o folosesc nu mai au probleme cu pandemia.

I-am spus ca daca are nevoie, eu am deja cumparate utilajele, masinariile de fabricat medicamente si la orice ora cand apeleaza la mine potsa fabric 10.000 de pastile pe ora. Și Ivermectina si Arbidol. A zis tra la la. Nu l-am mai deranjat. Eu i-am zis ca daca n-are omul antivirale in farmacii, e o problema. A zis el, dom’le sa nu mai folosim antibiotice… Da, sa folosim antivirale, dar sa fie in farmacie.”, a mai declarat Gigi Becali, conform Antena 3.