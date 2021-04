Gigi Becali, gest surprinzător pentru Victor Pițurcă. Ce i-a trimis acasă, în mare secret

Victor Pițurcă a dezvăluit că Gigi Becali a făcut un gest surprinzător pentru el atunci când a fost infectat cu COVID-19. I-a trimis acasă medimente. Decizia patronului FCSB pentru fostul selecționer este uimitoare, având în vedere că relația dintre cei doi nu a fost cea mai bună în ultimii ani.

Pe lângă faptul că Pițurcă a susținut proiectul CSA Steaua, afirmând vehement că FSCB nu este continuarea câștigătoarei Cupei Campionilor din 1986, ultima colaborare oficială dintre cei doi, din sezonul 2010-2011, s-a încheiat cu scandal. Antrenorul și-a dat demisia de la FCSB după două etape, nemulțumit de ieșirile lui Becali din spațiul public.

„M-a surprins Gigi Becali, când a aflat că am COVID mi-a trimis medicamente, mi-a trimis asistenta acasă. Nu mă aşteptam, pentru că nu ştia că am. Nu avea de unde să ştie că eu am coronavirus, dar am înţeles că i-ar fi spus Cristi Borcea, eu fiind în relaţii foarte bune cu Cristi. A făcut un gest foarte frumos. Dacă ar fi păţit la fel şi el, şi eu aș fi reacționat similar. La chestii de genul ăsta, lași totul deoparte”, a declarat Victor Pițurcă.