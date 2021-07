Gigi Becali face afaceri cu Laurențiu Reghecampf. Ce mutare a plănuit patronul FCSB

Gigi Becali face afaceri cu Laurențiu Reghecampf. După toată avalanșa de scandaluri izbucnită între Anamaria Prodan, soția tehnicianului, și patronul FCSB, viața le aranjează pe toate în felul ei. Reghe a devenit noul antrenor al celor de la CSU Craiova. Din această postură, el și Gigi Becali au avut deja un schimb reciproc avantajos.

Gigi Becali l-r fi vrut pe Laurențiu Reghecampf la FCSB. Dar patronul FCSB i-ar fi pus condiția ca acesta să divorțeze de impresara Anamaria Prodan. Între Becali și aceasta a izbucnit încă din iarnă un uriaș scandal legat de transferul lui Dennis Man la Parma. Mutarea s-a făcut prin Giovanni Becali și nu prin soția lui Reghecampf, care era agenta jucătorului. Apoi, au apărut problemele legate de căsnicia tehnicianului și de iminentul divorț de Anamaria. O întreagă „soap opera” cu final încă necunoscut.

Între timp, însă, Laurențiu Reghecampf a preluat banca tehnică a „Craiovei lui Rotaru”, CSU. El a fost prezentat oficial marți, dar nici în această postură nu a scăpat de întrebările legate de Gigi Becali. Reghe s-a menținut diplomat și și-a manifestat atașamentul pentru echipa la care se află acum.

Partea interesantă este că nici nu și-a încălzit bine fotoliul de antrenor la Craiova, că Reghecampf a fost „prins” într-un schimb interesant de jucători fix cu FCSB. Craiovenii l-au luat pe mijlocașul Ionuț Vînă(26 de ani). Acesta n-a reușit să se impună la roș-albaștri, devenind indezirabil pentru patron. El ar costa aproximativ 500.000 de euro, sumă pe care Craiova o va acoperi „în natură”. Adică, îi oferă lui Gigi Becali doi jucători la schimb. E vorba de Andrei Burlacu (24 de ani) și Ivan Mamut. Ambii sunt atacanți și ambii au 24 de ani.

Da, este adevărat. L-am dat pe Vînă. Vin Burlacu și Mamut de la Universitatea Craiova. Lui Ivan Mamut îi fac contract doi ani plus trei ani, am încredere mare în el. Iar lui Burlacu îi fac unu plus unu plus trei. Contract pe un an, apoi pe încă unu și dacă lucrurile merg bine, pe alți trei ani”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.