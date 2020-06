Gigi Becali, două mega-afaceri în această vară! Loviturile care îi aduc 20 de milioane de euro

Gigi Becali este aproape să dea două mari lovituri pe piața transferurilor care să-i aducă 20 de milioane de euro. Finanțatorul lui FCSB a dezvăluit totul aseară, într-o intervenție la TV.

Gigi Becali va câștiga 20 de milioane de euro

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit noi detalii despre mutările impresionante pe care le va face în vară, în perioada de mercato. Becali susține că Giovanni, vărul și totodată impresarul lui Florinel Coman, are o ofertă de 15 milioane de euro pentru „perla” venită de la Viitorul: „Eu nu sunt consecvent, sunt cum bate vântul. Am cerut 10 milioane pentru Coman, nu s-a întâmplat nimic, dar acum cer 20. Nici nu a mai jucat, dar acum cer 20. De ce? Pentru că am dreptul să cer. Dacă Giovanni (n.r. impresarul) știe că cineva dă 15 milioane pentru Coman, atunci înseamnă că pleacă”, a spus Gigi la Digisport.

Becali a explicat și unde ar putea ajunge, infirmând varianta Galatasaray anunțată de către turci: „Eu știu de două echipe din Anglia, de Galatasaray nu”. În ultimii ani, doar Vlad Chiricheș, Florin Gardoș și Florin Andone au jucat în Premier League. Primii doi au fost transferați chiar de la FCSB, transferuri pe care s-au încasat aproape 15 milioane de euro.

Florinel Coman a fost cumpărat de la Viitorul lui Gică Hagi pentru 3 milioane de euro. Spre deosebire de alte transferuri ale „Regelui”, latifundiarul din Pipera a răscumpărat și cele 20 de procente pe care le păstrează fostul mare fotbalist.

Becali își vinde și căpitanul

O altă mutare anunțată de patron este plecarea căpitanului Florin Tănase. Becali a avut o declarație amuzantă când a vorbit despre un eventual transfer: „Nu dau mai multe amănunte de la negocieri, eu am cerut pe el 5 milioane de euro. Eu un preţ negociabil. dar nu vreau să spun mai multe. Giovanni Becali poate să vorbească, el e impresar, eu am strategia mea.

Una e ce spune impresarul, alta e ce zice patronul. Când spune patronul înseamnă că i-a făcut preţul”, a conchis Gigi la Digisport.

La fel ca Florinel Coman, și Florin Tănase a fost transferat tot de la Viitorul. Becali a plătit aproape 2 milioane de euro pe fotbalist și speră să facă un profit consistent, la fel cum s-a întâmplat și cu alți jucători importanți în ultimii ani.