Gigi Becali, declarații halucinante despre vaccinare: ”Apasă, mă, pe trăgaci, nu îmi pune niciun vaccin mie, mă!”

Finanțatorul FCSB aruncă bomba. Gigi Becali e foc și pară din cauza vaccinului anti-COVID. De ce nu vrea sub nicio formă latifundiarul din Pipera să se imunizeze împotriva coronavirusului.”Apasă, mă, pe trăgaci, nu îmi pune niciun vaccin mie, mă!”.

Latifundiarul din Pipera este una dintre cele mai controversate figuri publice din România. Gigi Becali ne-a obișnuit, de-a lungul timpului, cu felul său tranșant de a spune lucrurile pe față, iar părerile sale întotdeauna fac înconjurul presei și al internetului deopotrivă.

Nici declarațiile sale de această dată nu fac excepția de la regulă. Finanțatorul FCSB a șocat românii când a mărturisit că nu ar face vaccinul anti-COVID nici dacă ar fi amenințat cu pistolul la tâmplă. Gigi Becali a susținut o ipoteză scandaloasă, conform căreia ar prefera, spune el, să fie supus unei ploi de gloanțe decât să se imunizeze împotriva coronavirusului.

Latifundiarul din Pipera susține că nu are nicio problemă cu persoanele care au decis să se vaccineze împotriva coronavirusului, având în vedere că fiecare om este liber să decidă ce crede că este de cuvință pentru propriul său organism. Gigi Becali a adăugat, de asemenea, că el nu a participat niciodată la vreo campanie anti-vaccinare.

Bă, tată, nu la toată lumea, dar pe unii îi atacă genetic. Pe unii. Poate sunt eu unul din ăia pe care-l atacă genetic. Nu vreau, mi-e frică. Fiecare face ce vrea, păi nu? Eu nu le spun la oameni să nu facă.

M-ai întrebat dacă fac și eu am spus așa: Aici vaccinul și aici pistolul. Trage glonț, nu mă vaccinez, ce am făcut eu rău în asta? Am făcut eu campanie împotriva vaccinării? Am spus ce fac eu.”, a declarat controversatul Gigi Becali, scriu cei de la Gândul.