Gigi Becali, convins că Farul este avantajată de arbitrii din SuperLiga. „Ei îl iubesc pe Hagi”

Gigi Becali folosește toate „armele” în acest final de campionat. Îl înțeapă chiar și pe finul său. Patronul FCSB este convins că echipa lui Gică Hagi are parte de arbitraje favorabile. S-a convins de acest lucru după meciul direct de etapa trecută, când centralul Istvan Kovacs nu a văzut o lovitură de la 11 metri, după faultul comis asupra lui Octavian Popescu.

Gigi Becali este teme că greșelile de arbitraj vor influența bătălia pentru titlul din acest sezon. FCSB a câștigat greu meciul cu Farul, cu 2-1, din etapa a patra din play-off, iar arbitrul Istvan Kovacs a avut nevoie de intervenția VAR ca să vadă că Octavian Popescu a fost faultat în careu. Pentru omul de afaceri din Pipera acest moment a fost un mare semn de întrebare și l-a convins că echipa lui Gheorghe Hagi este favorizată de arbitri. Motivul este foarte simplu. „Regele” este un idol chiar și pentru cei care conduc partidele de fotbal din România, după performanțele de la echipa națională.

„Mi-e teamă de arbitrajul meciurilor directe. Şi cu CFR, şi cu… dar să dea Dumnezeu să n-ajungem. Altfel nu, nici un fel de… ca să zici că e ceva vreo conspiraţie… nu. Numai că… n-ai ce să le faci tu la arbitri, dacă ei îl iubesc pe Hagi, ce sa le faci? Erau copii, Hagi era mare, oricine şi oricine ar fi, îl iubesc pe Hagi, îşi face el (n.r. arbitrul) meseria, dar e firea.

Vrând-nevrând, tot trage cu el. Şi nu trag aşa că… ar… dragostea aia de marele fotbalist care l-au trăit. Şi atunci… trag cu el. Asta mi-e mie teamă. Nu e nimica rău în asta. Faptul că oamenii iubesc alţi oameni, care au fost mari în viata lor, e lucru bun. Înseamnă un respect, nu reproşez asta.

Da, mi-e teamă de dragostea asta faţă de Hagi, că are numele care-l are. N-o să ţină cu mine. Cu mine, toată lumea împotriva mea…”, a spus, ezitant, patronul FCSB.