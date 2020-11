Gigi Becali, baie de mulțime în București, fără să respecte vreo regulă. Ce a putut să facă afaceristul

Gigi Becali, unul din cei mai pitorești antreprenori din România, este cunoscut pentru evenimentele de caritate făcute în public. Și de data asta Gigi Becali a decis să ajute sărmanii veniți în fața casei sale din centrul Capitalei. Cu toate riscurile pandemiei în care ne află, Becali a făcut o baie de mulțime.

Cunoscut pentru apropierea sa de Dumnezeu, de feicare dată când are ocazia, Gigi Becali ajută nevoiașii. Nici de data asta nu a fost altfel, chiar cu riscul de a se infecta cu noul virus, Becali a ieșit în fața Palatului și a împărțit bani nevoiașilor.

Cei de la CANCAN.RO relatează despre încă un moment caritabil făcut Gigi Becali în fața ”Palatului” său din apropiere de Piața Victoriei. Este știut faptul că antreprenorul din Pipera, de fiecare dată când are ocazia, ajută nevoiașii. De data asta nu l-a speriat nici panemia, și fără masca de protecție, însoțit de bodyguarzii săi, Becali a iești în fața reședinței din Piața Victoriei.

A împărțit bani celor aflați aici. O adevărată baie de mulțime se afla în fața Palatului din Piața Victoriei. Becali, cu un teanc de bani în mână, le-a ieșit în întâmpinare celor aflați în fața reședinței. Deși s-a zvonit că Becali ar fi fost infectat cu noul virus, se pare că nu l-a speriat pe latifundiar, acesta ieșind fără masca de protecție.

După momentele dezastruoase ale echipei naționale, Mirel Rădoi, actualul selecționer, s-a trezit criticat chiar de nașul său. Reacțiile antreprenorului au fost dure la adresa prestației sale ca selecționer, Rădoi recunoscând că l-au durut foarte tare afirmațiile lui Becali.

Afirmațiile critice ale lui Gigi Becali, nefiind la prima abatere, l-au determinat pe Rădoi să aibă dreptul la replică, acesta declarând că:

”Nu am mai vorbit cu Gigi în ultima perioadă. Nu avem ce să discutăm. Despre fotbal el le ştie pe toate şi eu nu am ce să mai discut şi alte lucruri… afaceri nu am cum să fac, pentru că eu nu am banii lui, aşa că nu avem ce discuta. Sunt persoane care, dacă gândesc aşa, cred că toată lumea gândeşte aşa.”, declara Rădoi.