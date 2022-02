Gigi Becali are oameni loiali lângă el. Patronul FCSB este renumit prin stilul dificil, vulcanic și capricios în care își tratează angajații. Cu toate acestea, latifundiarul are și câteva persoane de încredere, care-i sunt loiale de mulți ani. Pe lângă managerul general, Mihai Stoica și fostul jucător, Ionuț Luțu, devenit „băiatul bun la toate” al omului de afaceri, Gigi Becali mai trece un nume pe lista celor care nu-l trădează nici măcar de dragul multor bani în plus la salariu.

Gigi Becali are oameni loiali lângă el. Patronul FCSB a pus „pe fugă” multe personaje care au trecut prin „curtea” roș-albaștrilor. Ultimul pe listă este chiar noul selecționer, Edi Iordănescu. Acesta n-a rezistat decât 3 luni pe banca vicecampioanei, dar a fost ales de FRF, ulterior, ca înlocuitor al lui Mirel Rădoi la națională.

Gigi Becali a avut surpriza ca același Edi Iordănescu să-i dorească un om din staff-ul echipei ca antrenor secund la prima reprezentantivă. E vorba de Mihai Pintilii, delegat al clubului roș-albastru, dar cu atribuții de secund al tehnicianului Toni Petrea.

La auzul informației, Mihai Stoica, managerul general al echipei patronate de Gigi Beali se declarase extrem de afectat.

„Pentru mine ar fi o mare lovitură dacă pleacă, vă spun sincer. Pintilii e ca băiatul meu. Dacă pleacă, mărturisesc că… Nu pot să-l opresc să plece. Pe mine m-ar durea mult. Adică chiar aş fi foarte dezamăgit”, a spus Mihai Stoica la Telekom Sport.

„A refuzat un salariu de cinci ori mai mare”

Gigi Becali a avut surpriza să constate că Mihai Pintilii (37 de ani) refuză oferta făcută de Edi Iordănescu. Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor a declarat în public că a fost emoționat de cuvintele spuse de Mihai Stoica despre el.

„Sunt la FCSB, am ales drumul ăsta și merg până la capăt. Pentru că acest club mi-a dat tot ce mi-am dorit și acest club mi-a făcut un nume în fotbal. Un pas înainte poate să fie și aici, nu se știe. Îi mulțumesc lui Edi (n.r. Iordănescu) pentru că m-a sunat și mi-a propus (n.r. să fie secundul echipei naționale). Au contat foarte multe și declarațiile pe care le-a făcut Meme într-o emisiune, m-au emoționat foarte mult. Eram acasă, cu familia, și m-a emoționat. A contat ce a zis Meme”, a spus Mihai Pintilii, la conferința de presă dinaintea partidei cu FCU Craiova, scor 2-2.

Gigi Becali a dezvăluit, însă, că Pintilii a refuzat un salariu de 5 ori mai mare decât are la FCSB. Pintilii figurează ca delegat, în acte, deoarece nu are licență PRO de antrenor. Dar Gigi Becali i-a promis că el va fi următorul tehnician principal al vicecampioanei, după ce își va finaliza pregătirea.

„Pintilii într-un an jumătate își ia licența. Iar într-un an jumătate, doi, el va fi antrenorul nostru multă vreme, până când va vrea el să plece. A primit 15.000 de euro de la Federație, dar a rămas pe 3.000 de euro. A zis: „Nu-l trădez pe nea Gigi!’”. Vezi ce caracter frumos?”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Mihai Pintilii a rămas în staff-ul FCSB-ului după ce a renunţat la cariera de jucător, în februarie 2020. El a îndeplinit inclusiv rolul de antrenor interimar la FCSB, fiind un om de încredere pentru Gigi Becali. Mihai Pintilii a jucat pentru FCSB în perioadele 2012-2014 și 2016-2020. Mijlocașul a câștigat două campionate și o Supercupă.