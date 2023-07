Gigi Becali a renunțat la stema FCSB. Ce l-a determinat pe omul de afaceri să ia această decizie radicală

Gigi Becali a renunțat la stema FCSB! Omul de afaceri a decis să schimbe imaginea hotelului de lux, pe care îl deține în stațiunea Venus, și în loc de sigla echipei de fotbal apare acum un pat. Acest stabiliment de cinci stele i-a aparținut lui Ioan Niculae, fostul patron al formației Astra Giurgiu. Latifundiarul din Pipera a vrut să-l vândă vara aceasta, dar afacerea nu s-a finalizat.

Gigi Becali a cumpărat în anul 2021 hotelul Inter din stațiunea Venus la o licitație. Afacerea a costat 6,8 milioane de euro, iar apoi a mai investit în renovare peste trei milioane de euro. Hotelul i-a aparținut lui Ioan Niculae, patronul echipei Astra Giurgiu, dar a fost scos la vânzare pentru stingerea unor datorii la bugetul de stat.

Doar că Ioan Neculae nu și-a manifestat dorința să-și recapete bunul, așa că omul de afaceri din Pipera i-a schimbat numele, iar din Inter i-a spus Becali Hotels. A pus la intrare și stema FCSB-ului ca să fie clar al cui este hotelul. Vara aceasta, Gigi Becali a încercat să vândă unitatea de cazare de cinci stele și era convins că a găsit un client care să-i dea opt milioane de euro.

„Nu am închiriat plaja, pentru că eu am vândut hotelul. Am bătut palma, doar trebuie să facem actele. Am chiar trei clienți, cine dă primul banii. Opt milioane am cerut pe el, l-am vândut, practic, deja”, a declarat Gigi Becali, în luna aprilie a acestui an.