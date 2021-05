Gigi Becali a răbufnit! Moartea lor l-au făcut să ia o decizie radicală: ”Vând tot, fac bani”

Ultima etapă din playoff a fost una prost gestionată de FCSB. Meciul jucat împotriva celor de la Sepsi s-a terminat cu un egal surprinzător. La trei puncte în spatele CFR-ului, echipa finanțată de Gigi Becali mai are două etape de jucat. Încă mai sunt șanse de a câștiga campionatul, dar Gigi Becali nu pare a mai fi afectat, chiar dacă FCSB nu va câștiga titlul.

FCSB are șanse să câștige titlul în cele două etape rămase

Mai sunt exact două etape până la încheierea acestui sezon de Liga 1 în fotbalul românesc. FCSB mai are de jucat două meciuri foarte importante, și să le câștige, pentru a putea spera la podiumul ligii. În penultima etapă joacă acasă cu Universitatea Craiova, ocupanta locului 4 acum în clasament.

În ultima etapă de playoff FCSB va juca cu cei de la CFR Cluj, care acum are 48 de puncte și ocupă locul unu în clasament. Conform unor calcule matematice simple, dacă face trei puncte cu Craiova, iar CFR pierde la Botoșani, FCBS are șanse să devină campioană. Va conta și rezultatul final din etapa a X-a, când ocupantele primelor două locuri se vor întâlni. La finalul meciului cu Sepsi finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a recunoscut că echipa sa are o șansă, dar una mică. Surse apropiate spun că s-ar fi dezlănțuit nervos în vestiarul jucătorilor săi.

”Numai o minune (n.r – ar face să mai sperăm la titlu). Dacă stăm să ne gândim, anul trecut sau acum doi ani, noi trebuia să scoatem doar un egal la Iași și ne-au bătut în 10 oameni. Ei (n.r – CFR Cluj) trebuie să câștige, dar nu e exclus ca Botoșaniul să scoată un egal. Dar tot o minune ar fi, eu nu o văd pe CFR (n.r – să piardă). Minunea asta trebuie să fie de două ori. Noi, pe Craiova o putem bate, dar pe CFR, dacă jucăm ultimul meci, n-avem cum să-i batem. Sunt jucători tineri care nu sunt de competiția asta, adică Radunovic, Olaru, Moruțan, Tănase, toată echipa… niciunul nu pot să spun. Crețu, care a mai jucat, a greșit la gol, am luat gol din cauza lui. Olaru, toate pasele, toate mingile numai la adversar. Moruțan, la fel. Emoția!”, declara Gigi Becali după meciul cu Sepsi.

Gigi Becali spune că nu îl mai afectează dacă pierde campionatul

După declarațiile făcute la finalul meciului cu Sepsi, Gigi Becali s-a mai calmat. A înțeles care sunt șansele echipei sale, FCSB, de a câștiga titlul în acest sezon de Liga 1. Șanse matematice sunt, dar cu o echipă tânără ca a CFR-ului, este foarte greu să facă ceva. O minune, așa cum declara Gigi Becali, i-ar mai putea ajuta pe cei de la FCSB să ajungă pe locul întâi și campionii acestui sezon.

„În ultimul an, mi-au murit cinci prieteni apropiaţi, de-o vârstă cu mine. Trec pe lângă casele lor şi spun: „Nu mai este. Unde s-a dus?”. M-au educat morţii ăştia cinci în aşa fel ca pe mine nu mă mai interesează ce se întâmplă la fotbal. Zic mersi că nu sunt putrezit şi m-a ţinut Dumnezeu în viaţă. Cum să mai fii supărat pentru fotbal dacă cinci oameni ai mei au murit, sunt putreziţi. Doi fraţi într-un an au murit. Prietenii mei apropiaţi, nu îmi vine să cred. Nu, fotbalul e o distracţie. Vând tot, fac bani.”, a spus Gigi Becali la Pro X.

Patronul de la Botoșani invitat de Becali la o șampanie

Înaintea meciurilor din etapa a IX-a Gigi Becali a mai surprins încă odată. Într-o altă intervenție finanțatorul a declarat că-l va invita pe președintele celor de la Botoșani la o șampanie. Singura condiție ar fi ca jucătorii botoșăneni să le încurce calculele celor de la CFR Cluj în meciul direct.

”Dacă fac măcar un egal, o să mă întâlnesc cu el să beau o șampanie grasă. Dar înainte nu-i dau, că dacă îi dau înainte, se zice că e corupție. Că i-am dat telefon și am influențat, că patronul după aia merge la echipă și o încurajează.”, declara Gigi Becali.

Valeriu Iftime, președintele de la Botoșani, a reacționat imediat la declarațiile finanțatorului FCSB, acesta spunând: