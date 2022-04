Gigi Becali a izbucnit iar de nervi. Patronul FCSB a asistat neputincios la înfrângerea echipei sale, pe Arena Națională, în fața Universității Craiova. Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf s-a impus cu 2-o prin golurile marcate de Andrei Ivan, din penalty și de Ovidiu Bic. La finalul partidei, Gigi Becali s-a arătat total nemulțumit de poziția pe care a fost folosit în teren Octavian Popescu, „dând de pământ”, în schimb, cu unul dintre foștii săi favoriți.

Gigi Becali a izbucnit iar de nervi. FCSB a ratat ocazia de a se apropia și mai mult de liderul Ligii 1, CFR Cluj. În partida disputată duminică, pe Arena Națională, vicecampioana a pierdut cu 0-2 în fața Universității Craiova. Golurile oltenilor au fost marcate de Andrei Ivan, din penalty, în minutul 45 și de Octavian Bic, cu un șut superb, în minutul 74.

Gigi Becali consideră că penalty-ul acordat echipei din Bănie, în prelungirile primei reprize, a fost nemeritat.

„În momentul când echipa adversă are 1-0, nu mai ai emoții. Aștepti să vadă Domnul ce face. Dacă egalam, era altceva. La faza penalty-ului, vine Cristea, alunecare la minge, din piciorul lui Cristea dă în piciorul lui Ivan, deci nu are nicio legătură. 11 metri inventat, nu au ajuns la poartă. Ce emoții să am?”, a spus Becali, la Pro Arena.

Gigi Becali s-a arătat total nemulțumit, în schimb, de poziția pe care a fost folosit Octavian Popescu, actualul său preferat din lotul vicecampioanei. În același timp, latifundiarul și-a criticat din nou fosta „perlă”, Florinel Coman, schimbat la pauză după o prestație slabă.

„Noi trebuie să câștigăm meciul în prima repriză. L-am anihilat pe Tavi Popescu. Acum ne-am dat seama. De acum înainte, cât voi eu la FCSB, Popescu va juca doar în stânga. Va fi inter stânga, atacant stânga sau număr 10. El nu va mai călca în dreapta după ce s-a întâmplat aseară. Nu va mai juca în dreapta în toată viața lui. În stânga nu-l poate opri nimeni. E geniu. Toni Petrea l-a pus în dreapta, dar nu dau vina pe el.

Eu nu voi mai fi sacrifica echipa pentru Coman! Nu mai vreau! Țin la el, dar să se ducă el în dreapta. Am sacrificat destul echipa pentru Coman. Nu știu ce se întâmplă cu el. Coman nu mai driblează, nu mai are plecarea de pe loc. E ceva în neregulă cu el, dar nu știu. Nu se poate întâmpla asta cu un jucător pe care am dat 3 milioane”, a adăugat Gigi Becali la Pro Arena.