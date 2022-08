Gigi Becali, transferuri pe banda rulantă. Cine este atacantul care semnează cu FCSB în aceeași zi cu David Miculescu

Gigi Becali aduce doi atacanți dintr-o lovitură! În ziua în care David Miculescu de la UTA a ajuns la București să semneze contractul, patronul FCSB a anunțat și transferul Bogdan Rusu de la CS Mioveni. Cei doi jucători vor începe de astăzi antrenamentele cu formația lui Nicolae Dică.

Gigi Becali, două transferuri într-o zi la FCSB

Gigi Becali cheltuie rapid o bună parte din banii pe care îi va încasa pentru transferul lui Florin Tănase. A plătit clauza de reziliere a atacantului David Miculescu de la UTA, iar jucătorul a ajuns la București și este așteptat să semneze contractul după ce suma de 1,7 milioane de euro va ajunge în conturile formației arădene. Fotbalistul a spus, la sosirea în București, că nu se teme de presiunea pe care o pune patronul roș-albaștrilor.

„Tot timpul mi-am dorit să ajung la Steaua (n.r. FCSB), mai ales că este o echipă puternică și mi s-a îndeplinit visul. Pentru asta m-am apucat de fotbal, să ajung la o echipă foarte bună, sunt foarte bucuros că am făcut pasul acum și vreau să îmi ajut echipa cât de bine pot. Realizez că este presiune, dar așa e oriunde, la orice echipă mare și sper că voi face față”, a declarat David Miculescu, la sosirea pe aeroport.

Cine este înlocuitorul atacantului care nu vine pentru că nu vrea să intre în „gura patronului”

Gigi Becali a mai căutat un atacant și a negociat cu Pavol Safranko, un fotbalist care a jucat foarte bine la Sepsi, dar care nu s-a adaptat în Africa de Sud. Jucătorul a spus că ezită să semneze contractul pentru că se teme să intre în gura patronului și când a refuzat, omul de afaceri s-a reorientat rapid și l-a adus pe Bogdan Rusu, un atacant de 32 de ani de la CS Mioveni.

„Facem actele acum, imediat cum se termină treaba o să vă chem şi o să filmaţi în direct. O să-l filmaţi şi pe el, şi pe Bogdan Rusu. Pleacă împreună în cantonament”, a declarat Gigi Becali, în faţa Palatului din Aleea Alexandru.

Patronul a „rezolvat” aceste transferuri la nici 24 de ore după meciul FCSB – U. Craiova 1948 1-1.

Florin Tănase s-a răzgândit și nu mai pleacă în China

Gigi Becali cheltuie în acest moment banii pe care îi va primi pe Florin Tănase: trei miliaone de euro, clauza de reziliere a contractului celui mai bun marcator din Liga 1 în ultimii doi ani. Jucătorul s-a răzgândit și nu mai pleacă în China, la Shanghai Port. unde ar fi câștigat un milion de euro pe an, plus 10.000 de euro pentru fiecare meci, și va semna cu Al Jazira. Atacantul vice-campioanei va câștiga în Emiratele Arabe Unite 2,4 milioane de euro în cei doi ani de contract. La finalul înțelegerii, documentul poate fi prelungit cu încă un an, cu acordul părților.