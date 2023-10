Gigi Becali a dezvăluit de ce s-a complicat transferul lui Vlad Chiricheș la FCSB. „La revedere, dacă nu-l luam eu”

Gigi Becali este supărat! Transferul lui Vlad Chiricheș la FCSB s-a complicat din cauza impresarilor, care au cerut un salariu uriaș. Playsport. ro a publicat toate detaliile afacerii și a dezvăluit că există o diferență foarte mare între oferta omului de afaceri și doleanțele celor care negociază în numele căpitanului naționalei României.

Gigi Becali a confirmat informațiile playsport.ro: Vlad Chiricheș nu și-a dat acordul să joace la formația FCSB din cauza faptului că nu este mulțumit de contract. Căpitanul echipei naționale este aproape să plece de la Cremonese, iar în acest moment negociază cu mai multe formații. Jurnaliștii playsport.ro au scris că Becali i-a oferit un contract de 300.000 de euro pe an, dar reprezentanții jucătorului au cerut încă 200.000 de euro.

Omul de afaceri a confirmat aceste informații, dar a spus că nu este foarte dispus să plătească această sumă. Cel mai bine plătit jucător de la FCSB este Florinel Coman, care are un salariu de 30.000 de euro lunar și o clauză de reziliere de cinci milioane de euro.

„Acum este vorba de bani. Eu i-am făcut o ofertă lui, ei i-au făcut o contraofertă prin impresari. Impresarul a făcut altele, că «domne, că Gigi, ai luat pe el 10 milioane». Lasă, mă, pui ce am luat. Și eu l-am luat de la Lignitul Oltenia (n.r. Pandurii Tg. Jiu). Eu, și cu 10 milioane, și fără, tot aia. Dar el, la revedere, dacă nu-l luam eu. Cine îl vindea cu 10 milioane? N-a vrut să dea Nicu Badea pe el 500.000.

Chiricheș e un om extraordinar, el nu zice nu. Am vorbit, am înțeles că ar vrea să revină în România, mai mult pentru familie, pentru copii. A făcut milioane, că e băiat «strângăreț», are capul pe umeri. A făcut 15-20 de milioane, că strânge banii. Omul vrea să se retragă cu familia, să le dea educație ortodoxă copiilor. Așa am înțeles”, a declarat Gigi Becali.