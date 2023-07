Gigi Becali a dezvăluit ce oferte fabuloase are Florin Tănase. Omul de afaceri i-a propus să vină la FCSB

Gigi Becali și-a dorit foarte tare să facă o nouă repatriere, după ce Vlad Chiricheș a semnat contractul cu FCSB. Omul de afaceri a aflat că Florin Tănase a plecat de la Al-Jazira, din Emiratele Arabe Unite, și a încercat să-l ademenească. S-a răzgândit când a aflat ce oferte fabuloase a primit atacantul.

Florin Tănase nu a rezistat decât un an în prima ligă din Emiratele Arabe Unite. Fotbalistul român a decis să plece de la Al Jazira, formație care l-a cumpărat de la FCSB cu trei milioane de euro și l-a plătit cu un salariu de 1,5 milioane de euro. Acum este liber de contract și își caută angajament. În ultimul sezon, a marcat două goluri și și-a dat seama că va avea viață grea la echipă în condițiile în care în ultimele patru etape nu a făcut parte din lot.

Gigi Becali știa că Florin Tănase vrea să plece de la Al Jazira și a vrut să-l aducă la FCSB. S-a răzgândit când a aflat ce oferte are atacantul.

„Am vorbit cu el. Dacă rămâne liber, cu siguranţă vrea să vină la noi, dar între timp am vorbit cu el şi mi-a spus «Nea Gigi, am ofertă de 3 milioane de euro pentru doi ani, din Turcia». Are şi din Arabia chiar mai bună, de 1.7 milioane de euro pe an.

I-am spus: «Bă, tu mi-ai promis, dar du-te, tată, şi fă-ţi banii şi viaţa ta». L-am îndrumat să se ducă acolo”, a declarat Gigi Becali pentru Orange Sport.