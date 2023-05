Florin Tănase investește milioanele de euro câștigate la arabi în proiecte imobiliare. Care este legătura cu familia lui Gigi Becali

Florin Tănase vrea să intre puternic pe piața afacerilor imobiliare și se pregătește să înceapă construcția un proiect rezidențial de 120 de apartamente. Fostul căpitan al echipei FCSB a cumpărat un teren de 5.000 de metri pătrați de la fiica cea mare a lui Gigi Becali și a declarat că speră ca lucrările se înceapă cât mai curând. Fotbalistul a recunoscut că are în plan și alte afaceri.

Florin Tănase vrea să construiască 120 de apartamente pe un un teren pe care l-a cumpărat de la Theodora Becali, fiica cea mare a patronul FCSB

Florin Tănase se pregătește să investească banii câștigați în fotbal în proiecte imobiliare din zone foarte scumpe. Atacantul echipei naționale are contract cu Al Jazira, formație care a terminat sezonul pe locul cinci în prima ligă din Emiratele Arabe Unite și câștigă 1,5 milioane de euro pe an, plus anumite prime și bonusuri. Și la FCSB a avut un salariu foarte bun și înainte să plece din România câștiga 30.000 de euro pe lună.

Fostul căpitan al echipei FCSB își dorește foarte tare ca banii câștigați din fotbal să-i producă venituri constante, așa că a cumpărat un teren de la 5.000 de metri pătrați de la fiica cea mare a lui Gigi Becali.

„Florin Tănase a investit din banii câștigați la arabi în acest teren, pe care are în curs de autorizare primul lui proiect imobiliar“, a declarat, pentru Profit.ro, Mihai Mincu, soțul Theodorei Becali Mincu, fiica cea mare a lui George Becali, proprietarul clubului de fotbal FCSB.

Cei 5.000 de metri fac parte dintr-un teren de 7,4 hectare pe care Theodora Becali a fost foarte aproape să-l vândă cu 25 de milioane de euro unui antreprenor din Suceava, mai spune sursa citată. Afacerea nu s-a semnat, așa că fotbalistul a avut șansa să cumpere bucata de pământ pe care vrea să acest ansamblu rezidențial.

Florin Tănase, încântat de ideea unei afaceri într-un domeniu nou

Florin Tănase are concurență serioasă pentru că în zona Pipera construiesc nume importante din acest domeniu. Pentru el este primul proiect, dar are în plan și alte investiții.

„Cred că se vor putea construi aici circa 120 de apartamente. Urmează să finalizeze arhitectul proiectul pentru a depune documentele în vederea autorizării. E primul meu proiect imobiliar. Mi-a plăcut pentru că este într-o zonă foarte bună a Capitalei, în Pipera, lângă lac. Până va fi gata proiectul cred că se va debloca și piața rezidențială. Anul viitor ne dorim să începem, iar durata construcției va fi de aproximativ doi ani. Dacă voi avea succes cu acest proiect, intenționez să fac și altele“, a declarat, pentru Profit.ro, Florin Tănase.

Familia Becali a vândut în ultima perioadă, conform profit.ro, terenuri de aproape 60 de milioane de euro. Afacerea a fost semnată cu mai mulți dezvoltatori imobiliari puternici. Anterior vânduse cu 11 milioane de euro un teren de șapte hectare pe care a început deja construcția unui ansamblu rezidențial.