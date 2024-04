Gigel Frone a petrecut singur Revelionul, într-o cameră de hotel. Toți l-au uitat: ”Nu m-a chemat nimeni să cânt!” EXCLUSIV

Solistul Gigel Frone sau mexicanul de la ”Românii au talent” (PRO TV), cum i se mai spune, a sperat până în ultima clipă că va fi solicitat să cânte, de Revelion 2024, pentru a face rost de ceva bani. Nimeni nu i-a oferit însă vreun contract. Artistul ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre sărbătorile triste, petrecute singur, uitat de toți, în modesta sa cameră de hotel.

Ce tarif are Gigel Frone, la concerte: ”Nu cânt pe mult, e la înțelegere!”

Gigel Frone a dat lovitura, pe plan artistic, în 2012, anul participării cu succes la concursul ”Românii au talent” (PRO TV), unde a impresionat o țară întreagă cu show-ul prezentat. Numai că, acum, la 12 ani de la notabila performanță, îi este tot mai greu să se întrețină din muzică. A sperat până în ultima clipă că va cânta, în vreun local din București, de Revelion 2024, dar telefonul nu a mai sunat, ca odinioară:

”Înainte de Revelion, chiar și cu câteva ore, mă mai cheamau să cânt, pe la localurile din București, însă, de data asta, n-am prins nimic, niciun contract. Și aveam mare nevoie de bani. Eu nu cânt pe mult, e la înțelegere, ca să fie bine pentru toată lumea!”, a menționat, cu tristețe, Gigel Frone, exclusiv pentru Playtech Știri.

Citește și: Gigel Frone a compus un cântec pentru petrecerile de divorț. Câți bani cere: ”Nu sunt scump, dar nu cânt nici pe 3 lei!” EXCLUSIV – Playtech Știri

Cum a petrecut, de Revelion, în modesta lui cameră de hotel?

Solistul Gigel Frone (55 de ani) a fost singur de Revelion. El ne-a povestit cum s-a organizat, totuși, în modesta sa cameră de hotel, ca să-și bucure un pic sufletul, să creeze o atmosferă de sărbătoare:

”Am pus tot felul de steluțe și de globuri prin cameră, pe lângă pat și pe lângă televizor, ca să fie o atmosferă de sărbătoare. Iar în noaptea de Revelion am stat în cameră singurel. M-am uitat la televizor, la vedete internaționale. Am băut, am mâncat, ce am luat de prin magazine, am văzut pe geam artificiile și, cam atât. Acesta a fost Revelionul meu”, a mai precizat Gigel Frone, exclusiv pentru Playtech Știri.

Amintiri din copilărie: ”Am fost o familie fericită”

Gigel Frone are familia în Onești, însă, de sărbători, a preferat să rămână în București, în speranța că, totuși, va fi invitat undeva să cânte. Cu atât mai mult cu cât are mare nevoie de bani:

”Am stat prin București, dar am surorile la Onești. Îmi amintesc de copilărie, am fost tare fericiți, părinții ne ofereau și ei ce puteau. Ne puneau în ghetuțe dulciuri, nuci. Adesea mă gândesc la vremurile când eram mic. Era atât de frumos, de sărbătorile de iarnă! De când am participat la concursul de la PRO TV m-am mutat în București, locuiesc la un hotel, mi-e mai bine așa, decât cu chirie pe la vreun bloc”, a mai adăugat Gigel Frone, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Citește și: Gigel Frone s-a reprofilat. Afacerea din care face bani fostul concurent de la Românii au Talent EXCLUSIV – Playtech Știri