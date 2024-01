Gigantul online care vine în România. Lovitură dură pentru Emag. Va fi marele lui rival

Vești nu tocmai bune pentru Emag! Trendyol, cea mai mare platformă turcă de e-commerce, vine și pe piața din România. În 2021, platforma a devenit primul decacorn din Turcia, controlată majoritar de gigantul chinez din domeniul e-commerce Alibaba Group Holding. Iată toate informațiile!

Gigantul online care vine în România

Cea mai mare platformă turcă de e-commerce, Trendyol, vine și la noi în țară. Trendyol este controlată majoritar de gigantul chinez din domeniul e-commerce Alibaba Group Holding, scrie Profit.ro.

De obicei, statutul de decacorn este rezervat companiilor private cu o evaluare de cel puţin 10 miliarde de dolari.

În Turcia, Trendyol are ca și rival pe Hepsiburada.com, controlată de fiicele magnatului media Aydin Dogan, fondatorul Dogan Holding, care deţine şi postul TV Kanal D de la noi din țară. În prezent, România are eMAG, ca fiind cel mai mare retailer online local. Din acest an, Trendyol intră și pe piața din România.

Platforma Trendyol va concura cu eMAG

Trendyol vrea să atace piaţa est-europeană, iar ținta este una singură! Românii sunt mari amatori de produse turcești. După ce va ajunge în România, platforma se va extinde şi spre Grecia, Ungaria şi Cehia, urmând ca până la finalul acestui an să mai intre în Polonia, Slovacia şi Bulgaria.

Trendyol vrea să atingă un volum comercial de 350 milioane dolari până la sfârşitul anului, 2 milioane de clienţi activi şi peste 4 milioane de comenzi în regiune.

Conform statisticilor, o treime dintre noii exportatori din Turcia sunt vânzători pe Trendyol, platforma reuşind să încheie 2023 cu încă aproximativ 3 milioane de clienţi şi 12 milioane de comenzi.

În momentul de față, platforma celebră are 30 milioane clienţi, 250.000 vânzători şi 80 milioane produse listate, livrând în peste 100 de ţări.

Ce susțin reprezentanții platformei

În plus, Alibaba Group a achiziționat un pachet de acțiuni la Trendyol în 2018, iar acum are o participație de 76,1%. De asemenea, Trendyol are propriile rețele de logistică, și anume Trendyol Express, pentru afaceri de comerț electronic, și Trendyol GO, pentru servicii de livrare rapidă.