Gigantul mondial care concediază 7.000 de angajați. Lovitură dură pentru oameni

Una din cele mai vechi companii din industria de divertisment, în toate formele sale, va sărbători în acest an 100 de ani de existență, dar acest moment unic vine și cu un anunț extrem de important. Vorbim azi de compania Disney, gigantul mondial care concediază 7.000 de angajați, demersul fiind o lovitură dură pentru angații acestuia.

Disney sărbătorește 100 de ani de existență în 2023

The Walt Disney Company va marca cea de-a 100-a aniversare pe 16 octombrie 2023 și, pe parcursul anului, va sărbători fanii și povestitorii care au stârnit bucuria și magia Disney în ultimii 100 de ani. Disney i-a onort pe acești fani și creatori cu o reclamă specială care a debutat în timpul Super Bowl LVII și care pune în evidență 100 de ani de povești și inovație de neegalat.

„În timp ce comemorăm cea de-a 100-a aniversare istorică, este remarcabil să privim înapoi la moștenirea lui Walt Disney și la căutarea pasionată a excelenței care continuă să propulseze compania și astăzi. Suntem incredibil de recunoscători generațiilor de oameni din întreaga lume pentru că au fost o parte atât de specială a istoriei noastre și pentru că au invitat poveștile și personajele noastre în viețile lor de-a lungul ultimului secol”, a declarat Bob Iger, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company.

„Disney100 Special Look”

Debutul „Disney100 Special Look” în timpul marelui meci reprezintă o etapă importantă pentru Disney, cu un an plin de oportunități pentru fanii și familiile de toate vârstele de a retrăi cele mai îndrăgite amintiri Disney și de a se delecta cu povești și experiențe noi, emoționante.

Pe 17 februarie, cel mai nou film al studiourilor Marvel, Ant-Man and The Wasp: Quantumania, a debutat în cinematografe. Apoi pe 18 februarie, „Disney100: The Exhibition” a avut premiera mondială la Institutul Franklin din Philadelphia, invitându-i pe oaspeți într-o expoziție de 15.000 de metri pătrați, cu 10 galerii, care va aduce la viață poveștile Disney prin intermediul unei tehnologii inovatoare și imersive.

Arhivele Walt Disney și-au deschid seiful de comori, prezentând peste 250 dintre bijuteriile coroanei sale, opere de artă și artefacte originale rar întâlnite, costume și recuzită, vehicule de atracție din parcurile tematice și multe altele. Expoziția va ajunge și în Europa. Dar tot acest an festiv centenar este umbrit de recentele anunțuri făcute chiar de Bob Iger, Chief Executive Officer, și anume că Disney este gigantul mondial care concediază 7.000 de angajați.

Gigantul mondial concediază 7.000 de angajați

Reducerile reprezintă aproximativ 3,6% din forța de muncă globală a Disney, în efortul de a economisi 5,5 miliarde de dolari în costuri și ca urmare a pierderilor majore de locuri de muncă la alte companii americane de top.

Directorul general, Bob Iger, a prezentat planul de reducere a costurilor investitorilor în timpul apelului privind câștigurile din primul trimestru fiscal al companiei, în care venitul net al Disney a fost de 1,28 miliarde de dolari, sub estimările analiștilor de 1,43 miliarde de dolari.

În cadrul aceleiași teleconferințe, Iger a prezentat, de asemenea, viitoarele continuări pentru Toy Story, Frozen și Zootopia, spunând investitorilor că filmele viitoare arată cum „ne sprijinim pe mărcile noastre fără rival” și a subliniat importanța francizelor.

Nu au fost oferite alte detalii despre noile filme. Au existat patru filme Toy Story din 1995 și un spin-off, Lightyear, care a fost primit ușor atât de public, cât și de critici. Frozen și Frozen II au câștigat fiecare peste 1 miliard de dolari în box office, la fel ca și Zootopia în 2016, cu o continuare așteptată încă de atunci.

Disney, care se află sub presiune pentru a obține profit din afacerea sa globală de streaming, a declarat că se va reorganiza în trei segmente: o unitate de divertisment care cuprinde filmul, televiziunea și streamingul; o unitate ESPN, axată pe sport; și parcurile, experiențele și produsele Disney.

Restructurarea ar urma să eficientizeze operațiunile, făcându-și afacerea mai eficientă, și să reducă costurile, a precizat compania. Disney este cel mai recent gigant media care a anunțat reduceri de personal ca răspuns la încetinirea creșterii numărului de abonați și la creșterea concurenței pentru telespectatorii de streaming. Anterior, Disney+ a raportat prima scădere trimestrială a abonamentelor pentru serviciul său de streaming Disney+, care a pierdut peste 1 miliard de dolari.

Disney a anunțat reduceri cu 2,5 miliarde de dolari

Disney a declarat că plănuiește să reducă cu 2,5 miliarde de dolari cheltuielile de vânzări și administrative generale și alte costuri de operare, un efort care este deja în curs de desfășurare. Alte economii de 3 miliarde de dolari ar urma să provină din reduceri de conținut non-sportiv, inclusiv din disponibilizări.

Reorganizarea marchează un nou capitol în conducerea lui Iger, al cărui prim mandat de director general a început în 2005. El a continuat să fortifice Disney cu o listă de mărci puternice de divertisment, achiziționând Pixar, Marvel și Lucasfilm.

Un deceniu mai târziu, a repoziționat compania pentru a profita de revoluția streaming-ului, achiziționând activele de film și televiziune ale 21st Century Fox în 2019 și lansând Disney+ în toamna aceluiași an. Iger a renunțat la funcția de director general în 2020, dar a revenit în această funcție în noiembrie 2022.