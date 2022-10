Gigantul mondial care a intrat pe piața din România. Profitul e uriaș, se vor face angajări multe

Piața românească de recrutare se îmbogățește cu un nou jucător important. Gigantul mondial care a intrat pe piața din România este listat la bursa londoneză. Conform datelor, profitul operațional pentru cele șase luni încheiate la 30 iunie ale companiei au crescut cu 79,3%. Cu un profit de 139,2 milioane de dolari, noul jucător are planuri serioase în România.

Compania „Michael Page”, gigantul mondial care a intrat pe piața din România

În luna august a.c., PageGroup anunța că acțiunile sale, care deține mărci precum Michael Page și Page Executive și operează în 37 de țări, au scăzut cu aproximativ 10%. Scăderea a venit și pe fondul unei ușoare încetiniri a timpului de angajare în luna iulie pe unele dintre piețele sale, în condițiile în care economiile se confruntă cu o inflație ridicată și cu riscurile de încetinire a creșterii economice, deși firma globală de recrutare declara că profitul său anual va fi în conformitate cu așteptările pieței.

„În luna iulie, am observat o ușoară încetinire a timpului de angajare pe unele dintre piețele noastre. Continuăm să monitorizăm îndeaproape indicatorii noștri de performanță (KPI) orientați spre viitor. Cu toate acestea, în acest moment, așteptările noastre pentru profitul operațional pentru întregul an 2022 rămân în conformitate cu consensul compilat de companie de 206 milioane de lire sterline.”, declara directorul executiv al PageGroup, Steve Ingham, într-un comunicat, conform Reuters.

Gigantul are un profit uriaș. Se vor face angajări multe

Compania „Machel Page”, parte din portofoliul PageGroup, conform Profit.ro, și-a deschis recent un birou în România. Cu alte cuvinte piața românească de recrutare are parte acum de un jucător extrem de important.

Dacă ținem cont de ce profituri are, gigantul va deveni un concurent important cu ceilalți jucători. Pe piața românească de profil mai activează companii, precum Lugera, Adecco și Manpower.

Compania Michael Page este alcătuită din 25 de discipline, fiecare dintre ele oferind servicii pentru o zonă specializată a pieței. Activitățile companiei se bazează pe recrutări permanente, temporare, contractuale și interimare, iar companiile cu care lucrează variază de la IMM-uri la organizații globale de top, se arată în prezentarea companiei.

Afacerea grupului a început în 1976, în Marea Britanie, iar astăzi are peste 7.000 de angajați și o rețea globală de birouri, în 36 de state europene, precum și Orientul Mijlociu, Asia, Africa, sau America. Așa cum spuneam la început, „Michael Page”, în prima parte a acestui an, a avut un profit de nu mai puțin de 139,2 milioane de dolari, iar predicțiile sunt extrem de optimiste până la finalul acestui an.