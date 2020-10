Gică Popescu, detalii incredibile despre activitatea din închisoare: „Aveam tot felul de improvizații legale”

Gică Popescu, în prezent președintele clubului Viitorul, a oferit detalii despre cea mai grea perioadă din viața sa. În 2014, fostul internațional român a primit o sentință de 3 ani, o lună și 10 zile cu executare în Dosarul Transferurilor. Fostul internațional și-a amintit de lupta pe care o ducea în fiecare zi pentru a-și păstra echilibrul în închisoare. Și despre inovațiile la care a fost nevoit să apeleze pentru a trece peste numeroasele neajunsuri.

„În închisoare încerci să găsești un echilibru. Nu e deloc plăcut să fii acolo. Am gătit mult, îmi permiteam. Aduceam mâncare de acasă sau luam paste de la magazin și aveam tot felul de improvizații legale. Nu te lăsa nimeni să ai un aparat, așa că faceam paste cu fierbătorul sau termoplonjonul. Am ajuns la performanța să fac quattro formaggi cu termoplonjonul. Cumpăram patru tipuri de brânză de la magazin sau primeam pachet. În general, mâncam ceea ce primeam de acasă.

Mereu mi-am asumat lucrurile bune și mai puțin bune. Nu o să comentez niciodată decizia instanței. Nu mi-a convenit mereu, am considerat că este o nedreptate, dar cu demnitate am dus la bun sfârșit condamnarea. Părerea mea este că am făcut închisoare nevinovat și nu este doar a mea. Îmi aduc aminte că la ICCJ am avut opinie separată de achitare, lumea îmi spunea că la ce probe am adus, nu o să am probleme. Am crezut că decizia va fi de achitare, eu cred că nu aceea trebuie să fie decizia instanței. Întotdeauna am să respect deciziile instanței, dar aceasta a considerat că pedeapsa trebuie să fie peste ceea ce e a cerut DNA”, a povestit Gică Popescu la Kanal D.