Gică Hagi, umilință supremă pentru Dan Petrescu după victoria echipei Farul Constanța. Cum a reușit să-și facă de râs prietenul

Gică Hagi nu-și mai încape în piele de fericire după ce echipa antrenată de el a câștigat o victorie împotriva echipei CFR Cluj, chiar în deplasare. În ciuda prieteniei pe care o are cu antrenorul echipei înfrânte, Dan Petrescu, „regele fotbalului românesc” nu s-a sfiit să transmită un mesaj prin care să laude performanțele echipei sale, în detrimentul celei de la CFR Cluj.

După victoria obținută pe terenul celor de la CFR Cluj, cu scor 3-1, în etapa cu numărul șapte din Liga 1, antrenorul echipei Farul Constanța s-a arătat extaziat de reușită, motiv pentru care, a transmis un mesaj prin care și-a lăudat jucătorii. În egală măsură, din cuvintele de încurajare ale lui Gică Hagi a reieșit slaba pregătire a adversarilor, lovindu-l indirect pe Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj.

La finalul meciului, Gică Hagi a făcut un rezumat al partidei, subliniind punctele forte pe care le-au dovedit membrii echipei sale, lăudându-le adaptabilitatea pe terenul gazdă.

„E importantă victoria pentru că am jucat la CFR, în deplasare. O echipă care joacă în Europa. Demonstrăm că avem potențial. Nu e ușor să câștigi la campioana României. Ne-am adaptat la stilul lor, am jucat mai direct, ne-am luptat.

Louis Munteanu, atacantul de 20 de ani, a reușit o dublă spectaculoasă în minutul 87, reușind să aducă cele trei puncte constănțenilor, care s-au impus cu 3-1 în deplasare. Jucătorul este adus sub formă de împrumut de la de Fiorentina, care l-a cumpărat cu 1.7 milioane de euro de la Viitorul, în septembrie 2020.

„O victorie frumoasă. Sunt fericit că am ajutat echipa în repriza a doua. Normal că am venit aici să demonstrez, să am evoluții bune și să îmi ajut echipa cât mai mult. Avem echipă foarte bună și suntem fericiți că am întors scorul pe un teren greu”, a declarat Munteanu.