Gică Hagi și Gică Popescu, atacați de un fost internațional român: „E normal să stea la Tribuna a II-a”

Gică Hagi și Gică Popescu au fost atacați în ceea ce, deja, se numește „Scandalul VIP”-urilor. Un fost internațional român are o părere aparte despre faptul că cei doi au stat în Tribuna a II-a, la meciul Austria – Macedonia de Nord de la Euro 2020. Hagi și Popescu au luat loc în mijlocul suporterilor, în timp ce la tribuna oficială s-au îmbulzit politicieni și oficiali ai FRF. Dănuț Lupu are propria versiune despre situația creată. Una pe care și-a expus-o, în exclusivitate, la emisiunea PlayMaker de la playsport.ro.

Gică Hagi și Gică Popescu, atacați de un fost internațional român. Ei au fost în mijlocul unui scandal cu ocazia partidelor de la Euro 2020 găzduite de Arena Națională. Cei doi au stat la Tribuna a II-a, cu suporterii, în timp ce în sectorul VIP a fost plin de politicieni și oficiali FRF. Situația a explodat în presă, iar acuzațiile au venit dinspre ambele tabere. FRF a explicat că de sistemul de ticketing a fost responsabilă UEFA. Federația nu ar fi primit suficiente invitații pentru tribuna oficială. Ulterior, FRF a solicitat mărirea numărului de invitații.

La rândul său, Gică Popescu a declarat că el a cumpărat biletele unde a stat alături de Gică Hagi. Dar că alegerea Tribunei a II-a a fost a FRF, nu a lor.

Văd că sunt foarte multe discuții în jurul faptului că noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal. Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro”, a fost reacția lui Gheorghe Popescu, pe Facebook.