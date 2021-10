Gică Hagi, în doliu. Vestea tristă a primit-o în această dimineaţă

Gheorghe Hagi traversează o perioadă dificilă. Acesta a primit o veste dureroasă. Regele fotbalului românesc este în doliu după ce antenorul Gheorghe Barbu s-a stins la vârsta de 53 de ani, lăsând în spate multă durere în sufletele celor care i-au fost apropiați și l-au apreciat.

Directorul tehnic al echipei Someșul Dej s-a stins din viață. Acesta recunoștea în 2010 că se luptă cu problemele cu inima. Anunțul trist a fost făcut de către echipa de fotbal pe rețelele de socializare. Fanii antrenorului au suferit enorm în momentul în care au aflat că acesta a murit înainte de vreme.

Gheorghe Barbu a semnat cu echipa Someșul Dej pe data de 13 septembrie 2021, iar în cariera lui de antrenor, acesta a avut colaborări cu Universitatea Cluj și CFR Cluj, potrivit Playsport. Acesta a jucat la Universitatea Craiova, dar și la Farul Constanța. În anul 2000, el își încheia cariera de fotbalist.

Gigă Hagi și-a dorit ca Gheorghe Barbu să vină la academia sa. Acesta i-a făcut o ofertă tentantă din punct de vedere financiar antrenorului. Regretatul directorul tehnic al echipei Someșul Dej dezvăluia în 2010 ce i-a propus Regele fotbalului românesc.

„Au fost discuții și cu cei de la Constanța, dar nu e vorba de Farul. De la Academia lui Gheorghe Hagi am primit o ofertă foarte bună din punct de vedere financiar. Au fost discuții concrete, dar nu este finalizat nimic. De plecat de la Deva, aș fi putut pleca demult.

Cei de la Internațional Curtea de Argeș m-au vrut acum doi ani, dar am ales să continui la Mureșul și nu regret. Aici am fost lăsat să muncesc și am învățat multe ca antrenor de fotbal.”, povestea Gheorghe Barbu în trecut.