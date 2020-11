EXCLUSIV Florin Prunea, îndurerat după moartea lui Diego Maradona. Ce amintiri prețioase are cu starul argentinian, din ’94

Milioane de suporteri din întreaga lume deplâng, în această seară, dispariția prematură a celui mai mare fotbalist din toate timpurile. Diego Armando Maradona, s-a stins la 60 ani, lăsând în urma sa o carieră impresionantă, dar și multe scandaluri.

Cel supranumit El Dios, s-a stins din viață în urma unui stop cardio-respirator, la numai două săptămâni după ce suferise o operație pe creier. O dată cu Maradona se stinge o lume. O lume în care talentul de geniu și caracterul au fost mai presus decât desele derapaje personale, scăldate din plin cu alcool și droguri. Impusiv, bătăios, dar în același timp tandru și mărinimos, Maradona lasă în urma lui o avere fotbalistică incomensurabilă. Această avere va dăinui mulți ani de acum încolo.

Lecția fostului mare sportiv este una simplă și e doar aparent despre fotbal. Aceea că poți deveni un jucător mare prin multă muncă și devotament. Însă, pentru a fi cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, trebuie să ai un talent de geniu cu care te naști, crești, scrii istorie și devii de neuitat și de neînlocuit. Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale, a avut un rol important în victoria României din acea zi de vară, apărând șuturile senzaționale ale lui Simeone sau Batistuta.

El a rememorat cu multă emoție acel meci și a făcut declarații, în exclusivitate, pentru playtech.ro:

“S-a stins cea mai impregnantă legendă a lumii, este o zi de doliu pentru fotbalul mondial. M-a surprins vestea, era încă tânăr, cred că suntem toți șocați. Cu o zi inainte de meciul România-Argentia, eram la hotel atunci când ni s-a spus că Maradona nu joacă. Am aflat rezultatul testului antidrog de la Cristi Bivolaru. Pe de-o parte am răsuflat cu toții ușurați. Am fi avut o misiune mult mai grea dacă el ar fi fost pe teren în acea zi.”, a declarat pentru playtech.ro Florin Prunea.