Gică Hagi a răbufnit urât de tot. Mesajul lui e radical: ”Ne lăsăm de fotbal!”

Gică Hagi a debutat pe banca celor de la Farul cu o remiză. În prima etapă a noului sezon, gruparea constănțeană a terminat 0-0 pe terenul nou-promovatei UTA Arad. Deși s-a declarat mulțumit cu rezultatul final, „Regele” a răbufnit în privința unei faze desfășurate în prima repriză a partidei.

Gică Hagi a revenit pe banca tehnică a unei echipe din Liga 1. După o pauză de un an, „Regele” a condus gruparea celor de la Farul în primul meci din noul sezon competițional. Dobrogenii au obținut o remiză albă pe terenul celor de la UTA Arad. A fost întâia partidă după uniunea realizată între Viitorul și Farul, ce a ținut „capul de afiș” în aceată vară.

Nu e fuziune! E unire! Unde toată lumea se desparte, noi ne-am unit. La Constanța am vrut să fie o singură iubire, Farul Constanța! Palmaresul e luat de clubul nostru, de noi. Farul are acum brand, are cea mai bună academie și are și o echipa în Liga I. Sperăm să facem foarte bine.”, a declarat Gică Hagi în privința mutării care, inițial, a fost considerată o fuziune a celor două cluburi