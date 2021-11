Ce au făcut Petrică Mîțu Stoian și Mirela Vaida înainte ca artistul să moară: ”Dumnezeule!! Nu imi vine sa cred!!”

Petrică Mîțu Stoian a decedat la secția de Terapie Intensivă de la Spitalul de Urgență din Reșița în urma unor complicații post-covid. Mirela Vaida a fost șocată și îndurerată în momentul în care a auzit vestea, așa că le-a povestit tuturor ce a făcut alături de artist înainte ca el să moară.

Mulți artiști și multe vedete din showbiz-ul românesc și-au transmis mesajele de adio în mediul online după ce s-a aflat că Petrică Mîțu Stoian și-a dat ultima suflare. Vestea a venit ca un trăznet pentru Mirela Vaida, care a recunoscut că nici nu se putea gândi la o asemenea tragedie de proporții.

Revelionul se apropie cu pași repezi, așa că vedetele se pregătesc să vină în fața românilor în noaptea dintre ani cu numeroase proiecte inedite. De asemenea, cei care l-au iubit pe regretatul solist de muzică populară o să îl poată vedea pentru ultima oară la televizor.

Cunoscuta prezentatoare de televiziune a mărturisit că s-a întâlnit cu artistul în urmă cu doar câteva zile, în momentul în care acesta a participat la filmarea din platoul Acces Direct pentru Revelionul 2022. Aceasta a explicat că Petrică Mîțu Stoian nu lipsea vreodată de la astfel de evenimente.

Mirela Vaida nu poate să își revină după ce a aflat că solistul de muzică populară nu o să îi mai bucure pe români cu piesele sale, dar și cu optimismul de care a dat dovadă de-a lungul anilor. Vedeta a lansat un mesaj de adio pe rețelele de socializare, așa că mulți fani s-au arătat profund îndurerați.

”Dumnezeule!! Nu îmi vine să cred!! Tocmai am terminat spectacolul și, când am ieșit din scenă, am aflat cumplita veste: Petrică Mâțu Stoian a murit! Sunt înmărmurită. Sunt șocată!

Această fotografie este făcută de mine în urmă cu 3 zile, când am filmat ediția de Revelion din platoul Acces Direct‼️ Nu am cuvinte… Nu există emisiuni speciale de Sărbători la care Mâțu Stoian să nu fi fost chemat!

Era nemaipomenit, cu pofta lui de viață, cu graiul și portul lui din Izverna, de care era atât de mândru… Maestre, noi avem multe filmări zilele acestea și tu trebuie să fii acolo!! Nu putem concepe că nu mai esti!

Tu umpli tot cu cântecele tale, cu glumele tale… este incredibil!! Dumnezeu să te ierte, Mâțule!!”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.