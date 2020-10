Gheorghe Turda reacționează după ce a aflat de relaţia Nicoletei Voicu cu Mihai Albu. Totul despre minciună și infidelitate

Gheorghe Turda iese la rampă după ultimele vești mondene. Ce spune fostul iubit al Nicoletei Voicu despre relația acesteia cu Mihai Albu? Artistul dă tot din casă! Ce spune despre minciunile și infidelitățile fostei partenere?

Totul despre relația specială dintre Nicoleta Voicu și Mihai Albu

Relație bombă în showbiz-ul românesc! Mihai Albu a confirmat cele mărturisite de Nicoleta Voicu. Totul se petrecea la scurt timp după divorțul de Iulia. Invitată la emisiunea „Teo Show”, interpreta de muzică populară a povestit că durerea prin care trecuseră amândoi i-a unit atunci. O vizită la atelierul lui de pantofi a făcut-o pe artistă să-l vadă pe creator cu alți ochi. “L-am contactat, am mers pe atelier, iar acolo intri și nu-ți vine să mai ieși. Te cuceresc toate creațiile. Mi-a recomandat el o pereche de pantofi și apoi am zis că noi fetele avem nevoie și de alte accesorii. Au mai fost și alte episoade. M-a impresionat Mihai cu destăinuiri de suflet pe care nu le pui pe pragul oricui. Eu m-am retras din acel joc frumos pentru că am simţit ca el nu poate trece printr-o altă lovitură de imagine. Clienţii lui, oamenii care îi admirau munca au fost în acel moment mai presus de orice”, a mărturisit atunci Nicoleta Voicu.

Reacția creatorului de pantofi

„Cred că s-a întâmplat în 2014 sau 2015, oricum era după divorțul meu. Ne plângeam unul pe umărul celuilalt. Chiar am avut multe să ne spunem și a fost o perioadă atât de frumoasă. Dacă nu eram amândoi după niște eșecuri, cred că s-ar fi legat mai bine. Au trecut anii, atunci a fost un moment. Ea este o persoană extraordinară, eu am văzut-o cu alţi ochi faţă de ceilalţi. Avea multe de oferit. Îmi făcea plăcere să o ascult. Am avut multe să ne spunem. Nu a fost să fie pentru că treceam prin momente grele, presa era cu ochii pe mine, jurnaliştii abia aşteptau să le ofer un subiect”

Mihai Albu

Ce spune Gheorghe Turda despre cele dezvăluite de artistă?

După ce toate detaliile au devenit publice, în povestea din trecut a celor două vedete intră și Gheorghe Turda. Fostul partener al artistei alături de care a avut o relație amoroasă extrem de controversată a vorbit în exclusivitate pentru Antena Stars despre cele povestite de ea în văzul lumii. Vorbele grele au continuat să fie aruncate în ecuația celor doi, cu toate că au luat-o pe drumuri separate se pare că ura încă îi mai urmărește pe ambii, care se atacă ori de câte ori au ocazia.