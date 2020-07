Gheorghe Turda, infidel la 72 de ani? Este acuzat dur de iubită

Sunt din nou probleme în Paradisul lui Gheorghe Turda și al iubitei sale, Nicoleta Voicu. Mai tânăra sa parteneră îl suspectează pe interpret că a înșelat-o. Cei doi au avut mai multe tentative de împăcare care s-au terminat de fiecare dată cu un adevărat scandal.

Nicoleta Voicu îl suspectează de infidelitate pe Gheorghe Turda

Recent, Gheorghe Turda i-a oferit un inel Nicoletei Voicu și vorbea despre un posibil viitor împreună, însă acum totul s-a schimbat, din nou. Iubita sa mai tânără cu 23 de ani a făcut recent declarații șocante.

”Mă surprinde că dincolo de camerele de filmat este o altă persoană. În momentul ăla este diferit. Dincolo de aspectul pe care îl vede publicul este un om insistent, un om agasant, un om care folosește șantajul emoțional. I-am căzut în plasă pentru că a folosit fotografii cu nepoții lui, iar eu am avut o relație aparte cu ei. Am încercat și o împăcare, o mediere între două suflete rătăcite. Sau poate că el și-a dorit un alt fel de relație. O relație care pe mine nu mă definește. Adică una ascunsă. Nu sunt genul de femeie din casa căreia să intri seara și să ieși dimineața. Efectiv, am sentimentul că nu pot să scap de el”, a declarat Nicoleta Voicu, la Antena Stars.

”Nu pot să scap de el, niciodată”

Ulterior, după aceste afirmații, artista a aruncat două bombe. Inițial a spus că-l bănuiete pe Turda de infidelitate, apoi a mărturisit că acesta i-a dăruit un inel, pentru o altfel de împăcare.

”În momentul în care urc la tine în mașină, îți sună telefonul și tu nu răspunzi, se ridică semne de întrebare. Când am rămas într-una din seri la el, eram inabordabilă, nu-i mergea cu mine și îl văd că dispare din bucătărie. Apoi, după câteva minute vine și scoate ceva din buzunar, o cutiuță, din care a răsărit un inel care reprezenta o astfel de împăcare. Am acceptat inelul, am rămas la el în seara respectivă și într-un moment de liniște a zis așa „Știi ce mi-aș dori, dar să nu dai în presă. Să gravezi data ta de naștere și inițialele numelui meu.” Parcă eram într-un film. I-am zis că mergem, că facem. M-a surprins puțin. În spatele meu este tot timpul el, nu pot să scap de el, niciodată”, a mai declarat artista.