Gheorghe Hagi își amenință jucătorii după meciul Farul – FC Voluntari 4-1. „Nu mi-a plăcut deloc ce am văzut”

Gheorghe Hagi nu a uitat că Farul a fost eliminată din primul tur preliminar al Champions League de Sheriff Tirsaspol și pune o presiune uriașă pe jucătorii lui. „Regele” a făcut scandal, deși Farul a învins cu 4-1 FC Voluntari, în etapa a doua din SuperLiga României și și-a avertizat fotbaliștii că vor avea viață grea cu el.

Farul Constanța și-a luat revanșa în campionat pentru rușinea de la Tiraspol, unde a fost eliminată de Sheriff din primul tur preliminar din Champions League. Campioana României a reușit al doilea succes din campionat și a învins cu 4-1 în duelul cu FC Voluntari, din runda a doua din SuperLiga României. Omul meciului a fost Ionuț Larie. Fundașul a reușit să marcheze de trei ori din lovituri de la 11 metri.

„E un succes. Am văzut că toată lumea e fericită, mai puțin eu. Din păcate, mie nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Fotbalul are două faze, nu doar ofensiv. Trebuie să știi să joci și fără minge. Nu se poate să abordăm lucrurile așa, cel puțin ce am văzut azi și la Sheriff. Trebuie să reglăm lucrurile. Altfel, vor veni probleme și mai mari.

Ofensiv am avut momente bune când am plănuit ce trebuie și când au respectat ce trebuie. Am avut noroc azi cu bara și cu un portar (n.r – Alexandru Buzbuchi) care în două meciuri a jucat de nota 10.

Cine o să arate că e bun, o să joace. Cine nu, o să plece. Mai avem o lună. Până în septembrie trebuie să vedem, să selectăm. E clar că noi am ieșit campioni pentru că am făcut ambele faze foarte bine, nu bine. Am fost cea mai bună echipă în jumătatea adversă, care făcea un pressing incredibil. D-asta am făcut rezultatele din play-off, iar ofensiv știm să jucăm fotbal, dar jucătorii trebuie să fie disponibili. Asta a fost discuția din vestiar. Sper să se schimbe lucrurile. Dacă nu, vom avea probleme”, a declarat Gheorghe Hagi.