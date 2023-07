BREAKING NEWS! „Perla” lui Gheorghe Hagi, prima fotografie cu tricoul lui Brighton, după ce a semnat contractul – FOTO

Este clar! Gheorghe Hagi îl vinde în Anglia pe Alexandru Mazilu la formația Brigton, a anunțat celebrul jurnalist Fabrizio Romano. Fotbalistul de 17 ani a semnat contractul și a făcut prima poză cu tricoul formației care a terminat pe locul șase sezonul trecut. Cifrele afacerii sunt extraordinare. Primele tratative dintre cele două părți au fost anunțate în premieră de jurnaliștii de la playsport.ro.

Excl: Romanian talent Adrian Mazilu has signed in with Brighton, done deal 🔵🇷🇴

He will join in January 2024 — €3m fee agreed. Here agent Fulco van Kooperen involved between the clubs, together in picture with legend Hagi, Mazilu and Brighton’s Sam Jewell.

Here we go ✔️ pic.twitter.com/gbrlyjzP4O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023