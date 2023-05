Gheorghe Hagi, „dat dispărut” la finalul partidei Farul – FCSB. „O victorie frumoasă, o punem în ramă”. Antrenorul gazdelor, discurs de mare campion – FOTO

Gheorghe Hagi este în al nouălea cer! Și-a propus la începutul campionatului să câștige titlul și și-a împlinit visul. Antrenorul echipei Farul a recunoscut la interviurile de la finalul partidei că a avut mari emoții în duelul cu FCSB, echipă care a condus cu 2-0.

Gheorghe Hagi a suferit enorm pe bancă în duelul Farul – FCSB 3-2, din etapa cu numărul nouă din play-off, meci găzduit de stadionul din Ovidiu. Oaspeții au condus cu 2-0 după 17 minute și dacă ar fi câștigat ar fi trecut pe primul loc, cu o etapă înainte de finalul sezonului. Gazdele au întors soarta partidei, iar Matheus, Băluță și Munteanu au marcat golurile care au adus victoria.

„Cele mai bune echipe, în formă amândouă, au vrut fotbal amândouă. Până la urmă, am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultatul. Știam că jucăm acasă bine și că publicul ne împinge.

„Regele” a recunoscut că a avut mari emoții, în momentul în care FCSB a condus cu 2-0.

„Noi am crezut tot timpul, știam că trebuie să atacăm, le-am spus că trebuie să avem răbdare, să construim din spate, mijlocașii să facă mingea să alerge și atacații să aibă calitate în execuție. Cred că am avut de toate în seara asta, chiar dacă am început meciul prost. Știam că ei au calitate.

Eu zic că toți jucătorii sunt fenomenali. Fiecare a făcut ce trebuie. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri, sunt mândri de ei, ei au făcut-o. Noi am planificat aceste lucruri, am zis din vară, știam că am o echipă talentată”, a declarat Gică Hagi.